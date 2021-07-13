Фонд государственного имущества Украины запустил сервис автоматической оценки объектов недвижимости, благодаря которому украинцы могут самостоятельно, быстро и совершенно бесплатно оценить стоимость своей недвижимости на сайте: evaluation.spfu.gov.ua.

С его помощью каждый гражданин Украины может получить справку об оценочной стоимости имущества и сохранить ее или распечатать.

Для авторизации на сайте сервиса пользователи могут использовать файловые или аппаратные ключи, а также ID.gov.ua.

Технические возможности Сервиса позволяют определить стоимость 18 типов недвижимого имущества при совершении сделок купли-продажи.

Сервис автоматической оценки — это инновационный онлайн-инструмент, не имеющий аналогов в мире, для расчета используются данные отчетов об оценке, цены договоров купли-продажи и информационные источники с открытым доступом на рынке подобного имущества, в том числе данные поисковых систем ЛУН и OLX, с владельцами которых Фонд заключил соответствующие меморандумы.

Стоит сказать о том, что запуск бесплатного Сервиса по оценке не отменяет для граждан возможность обратиться к услугам профессиональных оценщиков. Эта опция остается актуальной при наличии специфических особенностей недвижимости, которые влияют на его стоимость.

Создание программного продукта Сервиса автоматической оценки объектов недвижимости стало возможным благодаря финансовой помощи американского народа через Агентство США по международному развитию (USAID), которые выделили средства на разработку его программного обеспечения.

Фонд государственного имущества создал подробные инструкции по пользованию новым сервисом автоматической оценки, которые доступны по ссылке: https://cutt.ly/3mAbBbQ.