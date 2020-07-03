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Фотографии, где главные персонажи — эмоции: в Николаевском русдраме открылась фотовыставка «Театр пандемии»

Фотографии, где главные персонажи — эмоции: в Николаевском русдраме открылась фотовыставка «Театр пандемии»
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Паника, страх, приступы агрессии, подозрение в том, что обществом манипулируют, желание почувствовать себя свободным от предостережений, масок и дезинфекторов. За последние несколько месяцев эти негативные эмоции почувствовал каждый. И причина тому — пандемия. Впрочем, даже она может быть темой для творчества. Духовные проблемы стали основой для новой фотовыставки «Театр пандемии», которая открылась в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре. Ее автор — фотохудожник Ольга Волкова — поставила перед собой цель показать, что чувствует человек во время многомесячного карантина.

vlcsnap 2020 07 03 13h40m20s995 1024x581 - Фотографии, где главные персонажи - эмоции: в Николаевском русдраме открылась фотовыставка
фотовыставка «Театр пандемии»

«Возникла мысль сделать героями этой выставки не людей, а эмоции. То есть основные герои — это эмоции и некоторые образы, которые воплощают в себе саму идею пандемии. Поэтому переговорив с актерами, мы решили показать, что каждый из нас как человек, как актер, чувствует во время карантина. Я считаю, что они справились великолепно. Актеры прониклись этой темой и отработали на 100%», — рассказывает Ольга Волкова.

vlcsnap 2020 07 03 13h47m15s392 2 1024x581 - Фотографии, где главные персонажи - эмоции: в Николаевском русдраме открылась фотовыставка
Ольга Волкова

Всего в экспозиции 21 фотография — по три на каждую эмоцию. Стресс, паника, одиночество, отчаяние, алчность. А в центре — причина всего этого негатива: ее величество Пандемия, образ которой воплотила актриса Марина Белова.

vlcsnap 2020 07 03 13h42m17s180 1024x581 - Фотографии, где главные персонажи - эмоции: в Николаевском русдраме открылась фотовыставка
образ Пандемии в исполнении Марии Беловой

«Сначала, когда мне предложили эту роль, у меня были сомнения. Но потом я подумала и решила, что это будет интересно. В таком образе я еще не была. Будучи Пандемией я чувствовала и агрессию, и власть. И в  какой-то момент у меня начали катиться слезы — мне стало жаль людей, которых эта пандемия погубила», — делиться впечатлениями от участия в проекте Марина Белова.

vlcsnap 2020 07 03 13h43m25s167 1024x581 - Фотографии, где главные персонажи - эмоции: в Николаевском русдраме открылась фотовыставка
Марина Белова
сюжет ТРК Сатурн

«Работать с Ольгой Волковой всегда интересно – она чудесный режиссер на площадке для фотосессии. Она очень четко направляет эмоции артиста в нужное русло, верно ставит задачи. Тема фотовыставки злободневна. И я благодарна Ольге за предложение принять участие в проекте, создать непривычный для моего сценического амплуа образ. Паника. Как она влияет на наше физическое и психологическое состояние? Как она выглядит? Прочувствовать, зафиксировать в себе, визуализировать – такова была цель и она достигнута. Сегодня панику в моем исполнении можно увидеть на фотовыставке «Театр пандемии», — рассказывает актриса Марина Васильева.

vlcsnap 2020 07 03 13h41m12s316 1024x581 - Фотографии, где главные персонажи - эмоции: в Николаевском русдраме открылась фотовыставка
Марина Васильева в образе Паники

Присутствующий на фотографиях и образ кукловода , который с помощью тонких психологических нитей руководит всеми процессами.

vlcsnap 2020 07 03 13h40m50s645 2 1024x581 - Фотографии, где главные персонажи - эмоции: в Николаевском русдраме открылась фотовыставка
фотовыставка «Театр пандемии»

«У этого спектакля есть кукловод. Я не утверждаю, что это так, но вполне возможно, что все это срежиссировано. Весь мир — театр, и люди в нем — актеры. И мы об этом говорим», — рассказывает Ольга Волкова

vlcsnap 2020 07 03 13h41m19s221 1 1024x581 - Фотографии, где главные персонажи - эмоции: в Николаевском русдраме открылась фотовыставка
фоторабота Кукловод

Проект «Театр пандемии» — это своеобразный ответ актеров на вызовы карантина, попытка найти ответ на вопрос, как развиваться искусству в условиях пандемии.

vlcsnap 2020 07 03 13h41m04s767 1024x581 - Фотографии, где главные персонажи - эмоции: в Николаевском русдраме открылась фотовыставка
фотовыставка «Театр пандемии»

«Театр пандемии». Такое вот название. что твориться с искусством, что чувствует творческий человек, когда его зажимают в тиски, когда он не может передать свои эмоции зрителю — ведь зал пустой. Вот такая философия выставки», — отмечает директор-художественный руководитель НАХРДТ Артем Свистун.

vlcsnap 2020 07 03 13h40m08s865 1 1024x581 - Фотографии, где главные персонажи - эмоции: в Николаевском русдраме открылась фотовыставка
фотовыставка «Театр пандемии»

Фотовыставка «Театр пандемии» будет работать в помещении сиреневого фойе русского драмтеатра до конца лета. В то же время фотографии, не вошедшие в экспозицию, можно посмотреть на странице Ольги Волковой в Фейсбук.

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Елена Кораб

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