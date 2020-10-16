Сегодня Пятница, 16 октября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

В Николаев прибыла новая коммунальная техника

В Николаев прибыла новая коммунальная техника

На Николаевщине зарегистрировано 134 сообщения о нарушениях избирательного законодательства

На Николаевщине зарегистрировано 134 сообщения о нарушениях избирательного законодательства

В городском выставочном зале открылась фотовыставка «В объективе — Николаевщина многонациональная»

В городском выставочном зале открылась фотовыставка «В объективе — Николаевщина многонациональная»

Бюджеты местных общин пополнились на 634,7 млн грн от оплаты за землю

Бюджеты местных общин пополнились на 634,7 млн грн от оплаты за землю

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Искусство » Фотовыставка «BeingEcological» отправляется в путешествие по школам Николаева

Фотовыставка «BeingEcological» отправляется в путешествие по школам Николаева

Фотовыставка «BeingEcological» отправляется в путешествие по школам Николаева
0

Агентство развития Николаева представила фотоработы еще год назад, а в этом году решила показать их школьникам города.

2020 10 16 jekologija2 1024x576 - Фотовыставка «BeingEcological» отправляется в путешествие по школам Николаева
Фото: КП «Агенство развития Николаева»

Организаторы выставки говорят, такими необычными снимками хотят привлечь внимание учащихся к вопросам осознанного потребления и экологического использования ресурсов. В подборку вошли 47 работ фотографа Сергея Иванова. Каждая фотография имеет глубокий смысл и поднимает актуальные проблемы — от опасности окурков для окружающей среды и вечного противостояния между пластиком и деревом.

Оцифрованные акварели николаевского музея оказались эскизами известных картин

Дети могли присоединиться и к мини-конкурса. Условия просты: нужно было сделать фото на выставке, опубликовать его в своем профиле в Instagram и отметить проект Myecocity. Самые активные участники получили призы.

2020 10 16 jekologija3 1024x576 - Фотовыставка «BeingEcological» отправляется в путешествие по школам Николаева

Присоединиться к инициативе и показать выставку в стенах своего учебного заведения может любая школа города. Для этого нужно просто связаться с представителями Агентства развития Николаева. Первой фотовыставку приняла школа №57.

источник

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Маршрутки №62 будут ездить по измененному маршруту
Next post Зеленский решил выяснить мнение граждан относительно каннабиса

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»