Агентство развития Николаева представила фотоработы еще год назад, а в этом году решила показать их школьникам города.

Фото: КП «Агенство развития Николаева»

Организаторы выставки говорят, такими необычными снимками хотят привлечь внимание учащихся к вопросам осознанного потребления и экологического использования ресурсов. В подборку вошли 47 работ фотографа Сергея Иванова. Каждая фотография имеет глубокий смысл и поднимает актуальные проблемы — от опасности окурков для окружающей среды и вечного противостояния между пластиком и деревом.

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Дети могли присоединиться и к мини-конкурса. Условия просты: нужно было сделать фото на выставке, опубликовать его в своем профиле в Instagram и отметить проект Myecocity. Самые активные участники получили призы.

Присоединиться к инициативе и показать выставку в стенах своего учебного заведения может любая школа города. Для этого нужно просто связаться с представителями Агентства развития Николаева. Первой фотовыставку приняла школа №57.

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