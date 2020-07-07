Сегодня Среда, 8 июля, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Рецидивиста-грабителя задержал уголовный розыск в Николаеве

Рецидивиста-грабителя задержал уголовный розыск в Николаеве

Понтон прогнил: пешеходный мост через Ингул снова может уйти под воду

Понтон прогнил: пешеходный мост через Ингул снова может уйти под воду

С 1 января 2021 года вводится Единый реестр налоговых уведомлений-решений контролирующих органов

С 1 января 2021 года вводится Единый реестр налоговых уведомлений-решений контролирующих органов

На Николаевщине за сутки выгорело более 7,5 га сухостоя

На Николаевщине за сутки выгорело более 7,5 га сухостоя

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Развлечения » Фотовыставка “Япония моей мечты” открылась в “Старофлотских казармах”

Фотовыставка «Япония моей мечты» открылась в «Старофлотских казармах»

Фотовыставка «Япония моей мечты» открылась в «Старофлотских казармах»
0

Япония — страна восходящего солнца, страна, которую мечтают увидеть тысячи людей по всему миру. Накануне национального японского праздника Танабата, который отмечается масштабными гуляниями и фестивалями, в «Старофлотских казармах» открылась фотовыставка посвященная стране-мечте. Ее организаторы почти по крупицам собирали фотографии для экспозиции, чтобы показать николаевцам современную архитектуру, удивительные пейзажи и самобытные традиции далекой и загадочной Японии.

сюжет ТРК Сатурн

Цветения азалий и сакур, японские горы, звонкие бамбуковые рощи. На фотовыставке можно увидеть удивительные пейзажи и современную архитектуру, гармонично совмещенную историческими достопримечательностями. Любители японской культуры из общества «Татикадзе» почти по крупицам собирали фотографии для экспозиции. Ее организатор Галина Зиновьева говорит: николаевцам хотели показать самобытность далекой и загадочной страны восходящего солнца.

Spread the love
  • 81
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В первом полугодии бюджеты Николаевщины получили 3,2 млрд грн налоговых платежей
Next post Стрельбой закончился конфликт между 40-летним николаевцем и двумя подростками

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

Николаевские переходы

Николаевские переходы

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков