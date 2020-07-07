Япония — страна восходящего солнца, страна, которую мечтают увидеть тысячи людей по всему миру. Накануне национального японского праздника Танабата, который отмечается масштабными гуляниями и фестивалями, в «Старофлотских казармах» открылась фотовыставка посвященная стране-мечте. Ее организаторы почти по крупицам собирали фотографии для экспозиции, чтобы показать николаевцам современную архитектуру, удивительные пейзажи и самобытные традиции далекой и загадочной Японии.

сюжет ТРК Сатурн

Цветения азалий и сакур, японские горы, звонкие бамбуковые рощи. На фотовыставке можно увидеть удивительные пейзажи и современную архитектуру, гармонично совмещенную историческими достопримечательностями. Любители японской культуры из общества «Татикадзе» почти по крупицам собирали фотографии для экспозиции. Ее организатор Галина Зиновьева говорит: николаевцам хотели показать самобытность далекой и загадочной страны восходящего солнца.