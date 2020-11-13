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Главная страница » Blog » Власть » “Фуричне” открытие бетонки: перевозчиков приглашают протестировать новую Н-14

«Фуричне» открытие бетонки: перевозчиков приглашают протестировать новую Н-14

«Фуричне» открытие бетонки: перевозчиков приглашают протестировать новую Н-14
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Украинских перевозчиков приглашают первыми проехать по новой дороге и проверить, насколько эффективно используются их налоги.

Приглашение размешено на странице Укравтодора в Facebook.

Трассу Н-14 «Николаев-Кропивницкий» заливают по ночам

Что нужно, чтобы принять участие?

принять принципы добропорядочности в области грузовых перевозок (можно почитать здесь: memo.ukravtodor.gov.ua)
подтвердить участие можно заполнив форму тут или по телефону: +380 (97) 102 86 80 (Юлия)

Строительство дороги Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» закончат до конца года

Конечно же, на тестдрайвах Н-14 ожидают новейшие грузовики из ваших парков. А те, кто подойдет к делу творчески и украсят авто, обеспечат себе позиции в первой линии.

В среду, 18 ноября 2020, открываем обновленные 66 км дороги Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев. Одна из худших дорог Николаевщины получила новое цементобетонное покрытие, которое прослужит 25 лет, говорится в сообщении Укравтодора.
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Алина Сидорова

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