Украинских перевозчиков приглашают первыми проехать по новой дороге и проверить, насколько эффективно используются их налоги.

Приглашение размешено на странице Укравтодора в Facebook.

Трассу Н-14 «Николаев-Кропивницкий» заливают по ночам

Что нужно, чтобы принять участие?

принять принципы добропорядочности в области грузовых перевозок (можно почитать здесь: memo.ukravtodor.gov.ua)

подтвердить участие можно заполнив форму тут или по телефону: +380 (97) 102 86 80 (Юлия)

Строительство дороги Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» закончат до конца года

Конечно же, на тестдрайвах Н-14 ожидают новейшие грузовики из ваших парков. А те, кто подойдет к делу творчески и украсят авто, обеспечат себе позиции в первой линии.

В среду, 18 ноября 2020, открываем обновленные 66 км дороги Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев. Одна из худших дорог Николаевщины получила новое цементобетонное покрытие, которое прослужит 25 лет, говорится в сообщении Укравтодора.