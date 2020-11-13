Украинских перевозчиков приглашают первыми проехать по новой дороге и проверить, насколько эффективно используются их налоги.
Приглашение размешено на странице Укравтодора в Facebook.
Трассу Н-14 «Николаев-Кропивницкий» заливают по ночам
Что нужно, чтобы принять участие?
принять принципы добропорядочности в области грузовых перевозок (можно почитать здесь: memo.ukravtodor.gov.ua)
подтвердить участие можно заполнив форму тут или по телефону: +380 (97) 102 86 80 (Юлия)
Строительство дороги Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» закончат до конца года
Конечно же, на тестдрайвах Н-14 ожидают новейшие грузовики из ваших парков. А те, кто подойдет к делу творчески и украсят авто, обеспечат себе позиции в первой линии.