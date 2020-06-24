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ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который сломал челюсть заявителю

ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который сломал челюсть заявителю
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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, 23 июня сообщили о подозрении полицейскому Управление патрульной полиции в Николаевской области. Он подозревается в умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему полномочий, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщили в терруправлении ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что ночью 2 января 2020 годп полицейский, осуществляя патрулирование в составе экипажа, прибыл на вызов по жалобе на гражданина, который нарушал общественный порядок. После общения полицейского с гражданином заявитель отказался от жалобы, но через некоторое время снова обратился в полицию с аналогичной жалобой. Приехав по месту вызова патрульные посадили гражданина в авто и повезли в отделение полиции.

По дороге в участок полицейский начал бить заявителя и нанес ему легкие и средние телесные повреждения, в том числе двусторонний перелом нижней челюсти со смещением.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Елена Кораб

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