Исполком городского совета утвердил перечень мест праздничной торговли новогодними елками на территории Николаева.

В Украине перед Новым Годом усилят охрану елок

«Елочные» рынки будут работать с 14 до 31 декабря года.

Продавцы должны придерживаться противоэпидемических мероприятий, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 641 «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» (с изменениями).

На Новый год елки будут открывать без праздничных концертов

Адреса «елочных» рынков: