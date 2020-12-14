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Где купить елку в Николаеве?

Где купить елку в Николаеве?
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Исполком городского совета утвердил перечень мест праздничной торговли новогодними елками на территории Николаева.

В Украине перед Новым Годом усилят охрану елок

«Елочные» рынки будут работать с 14 до 31 декабря года.

Продавцы должны придерживаться противоэпидемических мероприятий, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 641 «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» (с изменениями).

На Новый год елки будут открывать без праздничных концертов

Адреса «елочных» рынков:

2020 12 14 elki1 - Где купить елку в Николаеве?
2020 12 14 elki3 - Где купить елку в Николаеве?
2020 12 14 elki4 - Где купить елку в Николаеве?
2020 12 14 elki5 - Где купить елку в Николаеве?
2020 12 14 elki6 - Где купить елку в Николаеве?
2020 12 14 elki7 - Где купить елку в Николаеве?
2020 12 14 elki8 - Где купить елку в Николаеве?
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Алина Сидорова

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