Сегодня Среда, 31 марта, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

gimnazija 2 korpus 600x400 - Гимназия №2 в Николаеве: в аварийном здании возможные обвал и жертвы

Гимназия №2 в Николаеве: в аварийном здании возможные обвал и жертвы

scrin 600x400 - Креативная кампания Украинского маркетинг-форума призывает не ныть

Креативная кампания Украинского маркетинг-форума призывает не ныть

user net 600x400 - YouTube начнет скрывать дизлайки

YouTube начнет скрывать дизлайки

pregnant woman 600x400 - В новой программе медицинских гарантий расширится спектр предоставления медицинских услуг для будущих мам

В новой программе медицинских гарантий расширится спектр предоставления медицинских услуг для будущих мам

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Общество » Гимназия №2 в Николаеве: в аварийном здании возможные обвал и жертвы

Гимназия №2 в Николаеве: в аварийном здании возможные обвал и жертвы

gimnazija 2 korpus - Гимназия №2 в Николаеве: в аварийном здании возможные обвал и жертвы
0

О плачевном состоянии старого корпуса Николаевской гимназии №2 на улице Адмиральской 24 начали говорить еще в 2016-м, — рассказывает ее директор Владимир Федоренко. Результаты проведенного тогда техосмотра однозначно утверждали — зданию, которому более 100 лет, срочно нужна реконструкция. И не удивительно. В последний раз оно видело серьезный ремонт еще в 80-х годах. В доказательство своих слов об аварийности, директор показывает многочисленное количество документов.

сюжет ТРК Сатурн
  • 2021 03 30 17h08m 1024x576 - Гимназия №2 в Николаеве: в аварийном здании возможные обвал и жертвы

В 2017 году специализированная организация провела обследование здания. Впоследствии была разработана проектно-сметная документация на реконструкцию, проведена ее экспертиза, объявлен тендер и определен подрядчик. Впрочем денег, около 54 миллионов гривен, в городском бюджете так и не нашлось. Здание, которое, кстати, имеет статус памятника архитектуры, продолжало приходить в упадок. Снаружи и внутри одна за другой появлялись многочисленные трещины. Но в худшем состоянии оставалось крыло на втором этаже.

  • 2021 03 30 16h52m 1024x576 - Гимназия №2 в Николаеве: в аварийном здании возможные обвал и жертвы
  • 2021 03 30 17h04m 2 1024x576 - Гимназия №2 в Николаеве: в аварийном здании возможные обвал и жертвы
  • 2021 03 30 16h52m 2 1024x576 - Гимназия №2 в Николаеве: в аварийном здании возможные обвал и жертвы
  • 2021 03 30 16h54m0 1024x576 - Гимназия №2 в Николаеве: в аварийном здании возможные обвал и жертвы

Собственно о том, что состояние дел катастрофическое и не терпит отлагательств, напомнил масштабный обвал потолка в помещении библиотеки, который произошел в феврале этого года.

  • 2021 03 30 16h51m 1024x576 - Гимназия №2 в Николаеве: в аварийном здании возможные обвал и жертвы
  • 2021 03 30 17h03m 1024x576 - Гимназия №2 в Николаеве: в аварийном здании возможные обвал и жертвы

В целях безопасности со второго этажа отселили не только библиотеку, а и школьный музей, и еще два класса. Проход в крыло полностью перекрыли. Но администрация понимает: эта мера временная. В дальнейшем для занятий придется искать другое помещение и оно должно быть не маленьким. Сейчас в гимназии учатся 683 ученика и работают 55 преподавателей. Поэтому гимназическая семья борется не только за свой дом, но и за коллектив. Директор, преподаватели и родители прекрасно понимают, что если не удастся найти большое помещение, детей и педагогов разбросают по разным школам. Не исключают и то, что в случае отселения, власть вообще забудет о старом корпусе. Чтобы этого не произошло, совместными усилиями делают все возможное. Впрочем многочисленные обращения в различные инстанции, даже после последнего обвала, еще не дали никаких результатов.

  • 2021 03 30 16h57m 1024x576 - Гимназия №2 в Николаеве: в аварийном здании возможные обвал и жертвы
  • 2021 03 30 16h54m4 1024x576 - Гимназия №2 в Николаеве: в аварийном здании возможные обвал и жертвы

На сайте городского совета педагогический и родительский коллективы зарегистрировали Петицию о выделении средств для реконструкции, которая всего за несколько часов собрала более полутора тысяч подписей, вместо тысячи необходимых. Поэтому надеются, что депутаты рассмотрят ее уже на ближайшей сессии и, по крайней мере, предложат хоть какое-то решение. А его, считает коллектив, непременно нужно найти. Ведь гимназия это не просто историческое здание. Это учебное заведение, которое входит в сотню лучших в Украине, что его ученики и выпускники регулярно подтверждают на всеукраинских и международных конкурсах, а также при поступлении в ВУЗы. Пока же администрации остается только ждать, следить за состоянием аварийного здания и надеяться, чтобы не случилось самое худшее. Самое главное, чтобы обошлось без жертв.

2021 03 30 17h04m 1024x576 - Гимназия №2 в Николаеве: в аварийном здании возможные обвал и жертвы
Spread the love
  • 125
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Креативная кампания Украинского маркетинг-форума призывает не ныть

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

user net 600x400 - YouTube начнет скрывать дизлайки

YouTube начнет скрывать дизлайки

passport 6012613 1280 600x400 - Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» - Владимир Зеленский

Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» — Владимир Зеленский

2020 06 02 diya 600x400 - В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий

В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий