О плачевном состоянии старого корпуса Николаевской гимназии №2 на улице Адмиральской 24 начали говорить еще в 2016-м, — рассказывает ее директор Владимир Федоренко. Результаты проведенного тогда техосмотра однозначно утверждали — зданию, которому более 100 лет, срочно нужна реконструкция. И не удивительно. В последний раз оно видело серьезный ремонт еще в 80-х годах. В доказательство своих слов об аварийности, директор показывает многочисленное количество документов.

сюжет ТРК Сатурн

В 2017 году специализированная организация провела обследование здания. Впоследствии была разработана проектно-сметная документация на реконструкцию, проведена ее экспертиза, объявлен тендер и определен подрядчик. Впрочем денег, около 54 миллионов гривен, в городском бюджете так и не нашлось. Здание, которое, кстати, имеет статус памятника архитектуры, продолжало приходить в упадок. Снаружи и внутри одна за другой появлялись многочисленные трещины. Но в худшем состоянии оставалось крыло на втором этаже.









Собственно о том, что состояние дел катастрофическое и не терпит отлагательств, напомнил масштабный обвал потолка в помещении библиотеки, который произошел в феврале этого года.





В целях безопасности со второго этажа отселили не только библиотеку, а и школьный музей, и еще два класса. Проход в крыло полностью перекрыли. Но администрация понимает: эта мера временная. В дальнейшем для занятий придется искать другое помещение и оно должно быть не маленьким. Сейчас в гимназии учатся 683 ученика и работают 55 преподавателей. Поэтому гимназическая семья борется не только за свой дом, но и за коллектив. Директор, преподаватели и родители прекрасно понимают, что если не удастся найти большое помещение, детей и педагогов разбросают по разным школам. Не исключают и то, что в случае отселения, власть вообще забудет о старом корпусе. Чтобы этого не произошло, совместными усилиями делают все возможное. Впрочем многочисленные обращения в различные инстанции, даже после последнего обвала, еще не дали никаких результатов.





На сайте городского совета педагогический и родительский коллективы зарегистрировали Петицию о выделении средств для реконструкции, которая всего за несколько часов собрала более полутора тысяч подписей, вместо тысячи необходимых. Поэтому надеются, что депутаты рассмотрят ее уже на ближайшей сессии и, по крайней мере, предложат хоть какое-то решение. А его, считает коллектив, непременно нужно найти. Ведь гимназия это не просто историческое здание. Это учебное заведение, которое входит в сотню лучших в Украине, что его ученики и выпускники регулярно подтверждают на всеукраинских и международных конкурсах, а также при поступлении в ВУЗы. Пока же администрации остается только ждать, следить за состоянием аварийного здания и надеяться, чтобы не случилось самое худшее. Самое главное, чтобы обошлось без жертв.