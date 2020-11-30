Министр здравоохранения Максим Степанов вместе с коллегами планируют без предупреждения посещать больницы в регионах. Цель — ознакомиться с ситуацией на местах.

Об этом глава Минздрава сообщил во время утреннего брифинга.

брифинг 30.11.2020

Такие проверки без предупреждения уже провели в некоторых больницах Житомирской, Черкасской и Киевской областей.

Такие незапланированные визиты без предупреждения мы, я и мои заместители, будем делать на постоянной основе в различных областях — городских, районных, областных больницах, — сказал Степанов.

Степанов отметил, что в каждой проверенной больнице ситуация отличается в зависимости от действий владельца, руководства медучреждения по обеспечению необходимых условий для лечения больных COVID-19.

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