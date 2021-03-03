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Глава облсовета Замазеева прокомментировала создание отстойника для фур

Глава облсовета Замазеева прокомментировала создание отстойника для фур
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В Николаевской области построят специальную площадку для отстаивания грузового автотранспорта. Соответствующие средства для реализации этого проекта в сумме 100 млн гривен выделит Укравтодор. Об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам ЖКХ, коммунальной собственности и строительства.

Руководительница областного совета напомнила, что идея создания такого объекта была озвучена в августа прошлого года, когда была представлена ​​Стратегия развития Николаевщины. После этого Анна Замазеева провела переговоры с «Укравтодором» и там подтвердили готовность поддержать проект и выделить на его реализацию 100 млн гривен.

Безусловно, у нас должны быть стоянки для грузового автотранспорта европейского качества — в первую очередь для того, чтобы разгрузить город. Особенно это актуально в сезон наплыва грузовиков, когда и водителям также было бы удобно иметь место, где они могут получить определенный перечень услуг. Этот проект интересен, актуален и его преимущества понятны и видны сразу. Но сейчас нам нужно детально проработать вариант по определению конкретного земельного участка и временной передачи этого участка на баланс Укравтодора, чтобы у них была возможность выполнить работы и вернуть ее нам уже как готовую заасфальтированную площадку, — прокомментировала председатель областного совета Анна Замазеева.

Она также отметила, что уже на следующие заседания комиссий должна быть готова презентация проекта с детальной проработкой земельного участка, определенная процедура передачи / возврата участка в собственность Укравтодора / области.

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Алина Сидорова

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