В Николаевской области построят специальную площадку для отстаивания грузового автотранспорта. Соответствующие средства для реализации этого проекта в сумме 100 млн гривен выделит Укравтодор. Об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам ЖКХ, коммунальной собственности и строительства.
Руководительница областного совета напомнила, что идея создания такого объекта была озвучена в августа прошлого года, когда была представлена Стратегия развития Николаевщины. После этого Анна Замазеева провела переговоры с «Укравтодором» и там подтвердили готовность поддержать проект и выделить на его реализацию 100 млн гривен.
Она также отметила, что уже на следующие заседания комиссий должна быть готова презентация проекта с детальной проработкой земельного участка, определенная процедура передачи / возврата участка в собственность Укравтодора / области.
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