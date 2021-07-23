Главное управление ГНС в Николаевской области информирует, что 21 июля 2021 года вступили в силу отдельные нормы Закона Украины от 15 июня 2021 года № 1539 — IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем ввода одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами надлежащих им активов и уплаты одноразового сбора в бюджет» (далее — Закон № 1539 — IX), в соответствии с которым внесены изменения, в частности, в Налоговый кодекс Украины в части проведения одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, которое будет происходить с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

Так, воспользоваться одноразовым (специальным) добровольным декларированием могут физические лица — резиденты, в том числе самозанятые лица, а также физические лица, которые не являются резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения (приобретение) объектов декларирования или на момент начисления (получение) доходов, за счет которых были полученные (приобретенные) объекты декларирования, и которые в соответствии с Кодексом есть или были налогоплательщиками (далее — декларант).

Декларанты будут иметь право подать одноразовую (специальную) добровольную декларацию (дальше — Декларация) с указанием активов, которые им принадлежат, и по которые не были оплаченные налоги и сборы, до 1 января 2021 года. При этом в Декларации не отмечается информация об источниках получения (приобретение) декларантом объектов декларирования.

Объекты декларирования могут быть определены п.п. 14.1.280 и 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 Кодекса активы физического лица, которые принадлежат декларанту на праве собственности и находятся (зарегистрированы, состоят на работе и тому подобное) на территории Украины и/или за ее пределами по состоянию на дату представления Декларации.

Базой для начисления сбора из одноразового (специального) добровольного декларирования является денежная стоимость соответствующего объекта декларирования или нарицательная стоимость денежного требования, в том числе за ссудами, предоставленными третьим лицам.

Сумма сбора по одноразовому (специальному) добровольному декларированию относительно задекларированных объектов определяется путем применения к базе для начисления сбора с одноразового (специального) добровольного декларирования таких ставок, в частности:

5 процентов относительно валютных ценностей на счетах в банках в Украине, а также других активов, которые находятся (зарегистрированные) в Украине;

9 процентов относительно валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях, а также из других активов, которые находятся за рубежом;

2,5 процента относительно номинальной стоимости государственных облигаций Украины со сроком оборота более чем 365 дней без права досрочного погашения, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года до подачи Декларации.

С обновленной редакцией Кодекса Вы можете ознакомиться воспользовавшись разделом «Нормативные и информационные документы» Общедоступного информационно-справочного ресурса (http://zir.tax.gov.ua).

Главное управление ГНС в Николаевской области