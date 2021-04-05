Главный приз национального конкурса «DOCU/УКРАИНА» 18-го Международного фестиваля о правах человека «Docudays UA» получила картина «Ivan’s Land/Земля Ивана» Андрея Лисецкого.

Также фестивальные награды получили еще три кинопроекта, созданные при поддержке Госкино Украины.

Особое отличие конкурса «DOCU/УКРАИНА» и особое отличие студенческого жюри получил фильм режиссера Семена Мозгового «Соль с Бонневиль/Salt from Bonneville».

В рамках индустриальной секции «DOCU/ПРО» награду «CURRENT TIME TV POST-PRODUCTION AWARD» и $2000 в постпродакшене фильма получила картина «Экспедиция 49/Expedition 49» режиссера Алисы Коваленко. Создатели фильма завоевали также «KINO42 SCREENING AWARD» — возможность просмотреть черновой монтаж в кинозале, «KINO42, PITCH THE DOC AWARD» — кураторскую и консультационную поддержку от международных экспертов, а режиссер картины Алиса Коваленко получила «EWA NETWORK MEMBERSHIP AWARD» — годовое членство в сообществе «EWA».

Среди победителей в номинации «RIGHTS NOW!» — лента «This Rain Will Never Stop/Этот дождь никогда не кончится» режиссера Алины Горловой, которая стала фаворитом телевизионной платформы «Current Time TV» и получила награду в $5000.

Подробнее обо всех победителей нынешнего Международного фестиваля документального кино о правах человека «Docudays UA» можно посмотреть по ссылке.

Восемнадцатый «Docudays UA» состоялся онлайн с 26 марта по 4 апреля при поддержке Посольства Швеции в Украине, Украинского культурного фонда и Государственного агентства Украины по вопросам кино. В течении недели зрители имели возможность посмотреть 105 фильмов. Работа онлайн-кинотеатра «DOCUSPACE» продлена до 23 апреля.