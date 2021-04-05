Сегодня Понедельник, 5 апреля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

landivan 600x400 - Главный приз национального конкурса

Главный приз национального конкурса «DOCU/УКРАИНА» получила картина «Земля Ивана» Андрея Лисецкого

chempion 600x400 - Николаевский школьник завоевал 3 медали на Чемпионате Украины по бразильскому джиу-джитсу

Николаевский школьник завоевал 3 медали на Чемпионате Украины по бразильскому джиу-джитсу

zorya 600x400 -

«Зоря» — «Машпроект» передал городу в коммунальную собственность непрофильные объекты

vakcina 600x400 - Все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми

Все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Искусство » Главный приз национального конкурса “DOCU/УКРАИНА” получила картина “Земля Ивана” Андрея Лисецкого

Главный приз национального конкурса «DOCU/УКРАИНА» получила картина «Земля Ивана» Андрея Лисецкого

landivan - Главный приз национального конкурса
0

Главный приз национального конкурса «DOCU/УКРАИНА» 18-го Международного фестиваля о правах человека «Docudays UA» получила картина «Ivan’s Land/Земля Ивана» Андрея Лисецкого.

Также фестивальные награды получили еще три кинопроекта, созданные при поддержке Госкино Украины.

Особое отличие конкурса «DOCU/УКРАИНА» и особое отличие студенческого жюри получил фильм режиссера Семена Мозгового «Соль с Бонневиль/Salt from Bonneville».

kino2 - Главный приз национального конкурса

В рамках индустриальной секции «DOCU/ПРО» награду «CURRENT TIME TV POST-PRODUCTION AWARD» и $2000 в постпродакшене фильма получила картина «Экспедиция 49/Expedition 49» режиссера Алисы Коваленко. Создатели фильма завоевали также «KINO42 SCREENING AWARD» — возможность просмотреть черновой монтаж в кинозале, «KINO42, PITCH THE DOC AWARD» — кураторскую и консультационную поддержку от международных экспертов, а режиссер картины Алиса Коваленко получила «EWA NETWORK MEMBERSHIP AWARD» — годовое членство в сообществе «EWA».

kino3 - Главный приз национального конкурса

Среди победителей в номинации «RIGHTS NOW!» — лента «This Rain Will Never Stop/Этот дождь никогда не кончится» режиссера Алины Горловой, которая стала фаворитом телевизионной платформы «Current Time TV» и получила награду в $5000.

kino4 - Главный приз национального конкурса

Подробнее обо всех победителей нынешнего Международного фестиваля документального кино о правах человека «Docudays UA» можно посмотреть по ссылке.

Восемнадцатый «Docudays UA» состоялся онлайн с 26 марта по 4 апреля при поддержке Посольства Швеции в Украине, Украинского культурного фонда и Государственного агентства Украины по вопросам кино. В течении недели зрители имели возможность посмотреть 105 фильмов. Работа онлайн-кинотеатра «DOCUSPACE» продлена до 23 апреля.

Spread the love
  • 127
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Николаевский школьник завоевал 3 медали на Чемпионате Украины по бразильскому джиу-джитсу

Татьяна Корбун

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

user net 600x400 - YouTube начнет скрывать дизлайки

YouTube начнет скрывать дизлайки

passport 6012613 1280 600x400 - Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» - Владимир Зеленский

Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» — Владимир Зеленский

2020 06 02 diya 600x400 - В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий

В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий