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Главная страница » Blog » Криминал » Главврача Казанковской ЦРБ подозревают в присвоении большой суммы денег

Главврача Казанковской ЦРБ подозревают в присвоении большой суммы денег

kazankovskaja crb - Главврача Казанковской ЦРБ подозревают в присвоении большой суммы денег
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В ходе следствия полицейские совместно с сотрудниками УСБУ в Николаевской области установили, что во время проведения строительных работ корпусов Казанковской районной больницы в течение 2018 — 2019 годов фирма-подрядчик допустила ряд нарушений действующих строительных норм Украины. А акты приемки выполненных строительных работ были с завышением стоимости строительных материалов, в них вносили заведомо недостоверных сведения. Таким образом действиями должностных лиц местному бюджету был нанесен ущерб в 900 тыс. гривен.

12 марта следователи сообщили директору подрядной организации о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также правоохранители объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением» и ч. 2 ст. 366 УК Украины «Служебный подлог» исполняющему обязанности главного врача медучреждения. За что чиновнику грозит до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Досудебное расследование продолжается.

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Алина Сидорова

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