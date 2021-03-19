В ходе следствия полицейские совместно с сотрудниками УСБУ в Николаевской области установили, что во время проведения строительных работ корпусов Казанковской районной больницы в течение 2018 — 2019 годов фирма-подрядчик допустила ряд нарушений действующих строительных норм Украины. А акты приемки выполненных строительных работ были с завышением стоимости строительных материалов, в них вносили заведомо недостоверных сведения. Таким образом действиями должностных лиц местному бюджету был нанесен ущерб в 900 тыс. гривен.

12 марта следователи сообщили директору подрядной организации о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также правоохранители объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением» и ч. 2 ст. 366 УК Украины «Служебный подлог» исполняющему обязанности главного врача медучреждения. За что чиновнику грозит до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Досудебное расследование продолжается.