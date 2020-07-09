Согласно данным Центральной геофизической лаборатории , за последние 30 лет больше всего в Украине потеплело в Чернигове и Киеве – на 1,6 градусов. В Виннице, как во Львове и Харькове, стало теплей на 1,4 градусов. На Юге Украины еще меньше — на 1,3 градуса. Меньше всего глобальное потепление сказалось на Ужгороде, где повышение составило лишь 0,9 градусов.

Как отмечается на сайте обсерватории, о глобальном потеплении сейчас говорят многие. Однако достоверную информацию по этому вопросу можно получить только по итогам наблюдений метеорологических станций государственной гидрометеослужбы.

На сайте также указано, что за период с 1991 года уменьшилось количество осадков, а если учитывать увеличение испарения из-за роста температуры воздуха, то дефицит влаги в Украине растет.