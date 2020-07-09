Сегодня Четверг, 9 июля, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Глобальное потепление продолжается, но разными темпами

Глобальное потепление продолжается, но разными темпами

Сколько стоит вылечить COVID-19?

Сколько стоит вылечить COVID-19?

Словесная перепалка между двумя приятелями из Доманевки закончилось убийством

Словесная перепалка между двумя приятелями из Доманевки закончилось убийством

Рецидивиста-грабителя задержал уголовный розыск в Николаеве

Рецидивиста-грабителя задержал уголовный розыск в Николаеве

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Технологии » Глобальное потепление продолжается, но разными темпами

Глобальное потепление продолжается, но разными темпами

Глобальное потепление продолжается, но разными темпами
0

Согласно данным Центральной геофизической лаборатории , за последние 30 лет больше всего в Украине потеплело в Чернигове и Киеве – на 1,6 градусов. В Виннице, как во Львове и Харькове, стало теплей на 1,4 градусов. На Юге Украины еще меньше — на 1,3 градуса. Меньше всего глобальное потепление сказалось на Ужгороде, где повышение составило лишь 0,9 градусов.

Как отмечается на сайте обсерватории, о глобальном потеплении сейчас говорят многие. Однако достоверную информацию по этому вопросу можно получить только по итогам наблюдений метеорологических станций государственной гидрометеослужбы.

На сайте также указано, что за период с 1991 года уменьшилось количество осадков, а если учитывать увеличение испарения из-за роста температуры воздуха, то дефицит влаги в Украине растет.

Spread the love
  • 81
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Сколько стоит вылечить COVID-19?

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Глобальное потепление продолжается, но разными темпами

Глобальное потепление продолжается, но разными темпами

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

Николаевские переходы

Николаевские переходы