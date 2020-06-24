Варваровский мост сегодня 24.06.2020 ПоделитьсяFacebookTwitterPinterestStumbleUponНравитсяПредыдущееДалее и лаконичный силуэт Master ПоделитьсяFacebookTwitterPinterestStumbleUpon Нравится 0 Discuss Скачать Open Link Закрыть ПолныйОписаниеБыстрые кнопки УбратьSСлайдшоуMМаксимизировать Предыдущее ДалееescЗакрыть Share Share Prev post Варваровский мост - былое Next post Варваровский мост - детали MasterПохожие новости 24.06.202024.06.2020В Снигиревке полностью сгорел жилой дом, причина неизвестна 24.06.202024.06.2020Предприниматели — «упрощенцы» уплатили в казну Николаевщины свыше 240 миллионов гривен 24.06.202024.06.2020ГБР сообщило о подозрении полицейскому, который сломал челюсть заявителю