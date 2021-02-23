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ГНС Николаевщины: Музеи при продаже билетов не обязаны применять РРО и/или ПРРО

ГНС Николаевщины: Музеи при продаже билетов не обязаны применять РРО и/или ПРРО
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Музеи как культурные и зрелищные заведения должны вести учет своей деятельности, выдавать расчетные документы, но не обязаны применять регистраторы расчетных операций и\или программные регистраторы расчетных операций. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГНС в Николаевской области.

В частности сообщается, что в соответствии с п. 1 ст. 3 Закона Украины от 06 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» с изменениями и дополнениями (далее — Закон № 265) субъекты хозяйственной деятельности, которые осуществляют расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и тому подобное) при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по принятию наличности для дальнейшего ее перевода обязаны проводить расчетные операции на полную сумму покупки (предоставление услуги) через зарегистрированные, опломбированные в установленном порядке и переведенные в фискальный режим работы регистраторы расчетных операций (далее — РРО) или через зарегистрированные фискальным сервером контролирующего органа программные РРО (далее -ПРРО) с созданием в бумажной и/или электронной форме соответствующих расчетных документов, которые подтверждают выполнение расчетных операций, или в случаях, предусмотренных Законом № 265, с применением зарегистрированных в установленном порядке расчетных книг (далее — РК).

Согласно п. 4 ст. 9 Закона № 265 субъекты предпринимательской деятельности, которые осуществляют продажу билетов на посещение культурно-спортивных и зрелищных заведений имеют право не применять РРО и/или ПРРО и РК.

Статьей 1 Закона Украины от 29 июня 1995 года № 249/95-ВР «О музеях и музейном деле» с изменениями и дополнениями определено, что музеи — это научно-исследовательское и культурно-просветительное заведение, созданное для изучения, сохранения, использования и популяризации музейных предметов и музейных коллекций с научной и образовательной целью, привлечение граждан к приобретениям национального и мирового культурного наследия.

В случае отнесения музеев к категории культурно-спортивных и зрелищных заведений, на таких субъектов хозяйственной деятельности распространяется норма п. 4 ст. 9 Закона № 265 относительно неприменения РРО и/или ПРРО и РК.

При этом, такие субъекты хозяйственной деятельности не освобождаются от выдачи других расчетных документов и ведения их учета в порядке, установленном соответствующими ведомственными нормативными документами.

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Людмила Александрова

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