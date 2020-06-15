В январе — мае 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области в бюджет обеспечено почти 2,3 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Такой показатель превысил поступление по ЕСВ за аналогичный период 2019 года на 127,6 млн грн или на 6 процентов.

По словам и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрия Прокофьева, роста поступлений по ЕСВ удалось достичь благодаря качественному администрированию налогов, сервисному обслуживанию плательщиков, а также за счет сотрудничества с работодателями региона и понимания ими приоритетности отчислений на социальные потребности.

«Налоговая служба Николаевщины и в дальнейшем будет контролировать соблюдение законодательства при выплате заработной платы и других доходов гражданам с целью выполнения возложенных заданий по обеспечению реализации государственной политики по администрированию единого взноса для своевременного осуществления пенсионных выплат и социальной помощи», — отметил Дмитрий Прокофьев.

Главное управление ГНС в Николаевской области.