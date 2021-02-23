Главное управление ГНС в Николаевской области обращает внимание, что в пункт 915 раздела VIII Закона Украины от 8 июля 2010 года № 2464 — VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», с изменениями и дополнениями (далее — Закон № 2464), внесены изменения Законом Украины от 4 декабря 2020 года № 1072 — IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно социальной поддержки налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID, — 19, вызванной коронавирусом SARS — CoV — 2», в соответствии с которыми процедуру списания недоимки, штрафных санкций, пени по единому взносу физическим лицам — предпринимателям (кроме физических лиц — предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения) и лицам, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность продлено до 1 марта 2021 года.

Следовательно, указанные плательщики имеют право до 1 марта 2021 года подать в налоговый орган по месту налогового учета заявление о списании суммы недоимки, штрафных санкций, пени и выполнить условия ее рассмотрения, определенные пунктом 9 15 раздела VIII Закона №2464.

Пунктом 915 раздела VIII Закона №2464 установлены условия, при которых физическим лицам — предпринимателям (кроме физических лиц-предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения) и лицам, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, возможно списание сумм задолженности по единому взносу.

Такими условиями являются:

отсутствие у плательщика единого взноса полученного дохода (прибыли) от его деятельности в течение периода с 1 января 2017 года до 1 декабря 2020 года;

предоставление государственному регистратору по месту нахождения регистрационного дела физического лица — предпринимателя заявления о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности (для лиц, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность — заявления о снятии с учета как плательщика единого взноса в контролирующий орган по основному месту учета);

предоставление в орган ГНС отчетности соответственно требований части второй статьи 6 Закона №2464 за период с 01 января 2017 года до 1 декабря 2020 года при условии, если она не была подана раньше.

При этом отмечено, что указанным Законом предусмотрено, что начисленные и уплаченные или стянутые за указанный период суммы недоимки, штрафных санкций и пени в соответствии с Законом №2464 не подлежат возвращению.