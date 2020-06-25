Главное управление ГНС в Николаевской области напоминает налогоплательщикам, что до 1 июля 2020 года продлен срок предоставления годовой декларации об имущественном состоянии и доходах (далее — декларации).

Продление срока предоставления декларации предусмотрено Законом Украины от 17 марта 2020 года №533 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространение коронавирусной болезни (COVID — 19)».

При этом, сумму налогового обязательства, определенную плательщиками в декларации к уплате, необходимо оплатить до 1 октября 2020 года.

Обязанность относительно предоставления декларации у налогоплательщиков возникает при получении:

— доходов не от налоговых агентов (то есть от других физических лиц, которые не зарегистрированы как самозанятые лица). К таким доходам относятся, в частности, доходы от предоставления в аренду движимого или не движимого имущества другим физическим лицам; наследование имущества не от членов семьи I и ІІ степеней родства, при нотариальном оформлении наследства по которым не был оплачен налог на доходы физических лиц и военный сбор, и т. д.;

— доходов от налоговых агентов, которые не подлежали налогообложению при выплате, но которые не освобождены от налогообложения. К таким доходам относится, в частности, доход в виде основной суммы долга (кредита) плательщика налога, прощенного (аннулированного) кредитором по его самостоятельному решению, не связанному с процедурой банкротства, к окончанию срока исковой давности, если его сумма превышает 25 процентов одной минимальной заработной платы (в расчете на год), установленной на 1 января отчетного налогового года, а также инвестиционных доходов;

— иностранного дохода;

— в иных случаях, предусмотренных Налоговым Кодексом Украины.

Уважаемые граждане, не откладывайте подачу декларации на последний день. Заполняя декларацию, помните, что от нас с вами зависит благосостояние не только нашего государства, но и каждого отдельного соотечественника.

Главное управление ГНС в Николаевской области призывает налогоплательщиков добросовестно исполнить свою гражданскую обязанность и своевременно подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2019 году.

Главное управление ГНС в Николаевской области.