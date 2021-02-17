Субъекты хозяйственной деятельности, которые осуществляют расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и тому подобное) при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции из принятия наличности для дальнейшего ее перевода обязаны предоставлять лицу, которое получает или возвращает товар, получает услугу или отказывается от нее, в обязательном порядке расчетный документ установленной формы и содержания на полную сумму проведенной операции.

Как проинформировали в Главном управлении ГНС в Николаевской области, это требование предусмотренно Законом Украины от 20 сентября 2019 года № 128 — IX «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и других законов Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг».

Расчетный документ может быть создан в бумажной и/или электронной форме (в том числе, но не исключительно, с воссозданием на дисплее устройства, на котором установлен программный регистратор расчетных операций QR-кода, который позволяет лицу осуществлять его считывание и идентификацию с расчетным документом за структурой данных, что в нем содержится, и/или посланием электронного расчетного документа на предоставленный таким лицом абонентский номер или адрес электронной почты).