Главное управление ГНС в Николаевской области относительно изменений налогового законодательства, сообщает, что приказом ГНС от 27.01.2021 № 145 внесены изменения к приказу ГНС от 29.01.2020 №47 «Об утверждении Методических рекомендаций относительно организации и проведения встречных сверок, обмена налоговой информации при осуществленные налогового контроля» (далее — Методические рекомендации).

Методические рекомендации разработаны для применения с целью внедрения единого порядка организации работы по обмену и проработки налоговой информации при осуществлении налогового контроля, направления запросов на предоставление информации для проведения встречных сверок, а также оформления, передачи и накопления материалов встречных сверок контролирующими органами во время проведения ними мероприятий налогового контроля.

При организации и проведении встречных сверок и обмене контролирующими органами налоговой информацией при осуществлении налогового контроля необходимо руководствоваться требованиями статьи 72, пункта 73.5 статьи 73 раздела II Налогового кодекса Украины (далее — Кодекс), постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2010 года №1232 «Об утверждении Порядка проведения контролирующими органами встречных сверок», с изменениями и другими нормативно-правовыми актами.

Для проведения встречных сверок отбираются субъекты хозяйственной деятельности (в том числе субъекты предпринимательской деятельности — физические лица) в случаях определенных пунктом 2 постановления Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2010 года №1232 «Об утверждении Порядка проведения контролирующими органами встречных сверок», с изменениями.

Отбор субъектов хозяйственной деятельности для осуществления встречных сверок в соответствии с абзацем третьего пункта 73.5 статьи 73 раздела II Кодекса проводится путем основательного анализа имеющейся в контролирующих органах налоговой информации, собранной в установленном законом порядке, в том числе, которая в соответствии со статьей 74 Кодекса хранится и прорабатывается средствами информационно-телекоммуникационных систем контролирующих органов, обнаруженная в процессе налогового контроля и при выполнении других возложенных на контролирующие органы функций и заданий.