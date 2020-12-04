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Главная страница » Blog » Бизнес » ГНС Николаевщины обеспечила на потребности армии 405,9 млн гривен

ГНС Николаевщины обеспечила на потребности армии 405,9 млн гривен

ГНС Николаевщины обеспечила на потребности армии 405,9 млн гривен
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Как сообщил и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, за 11 месяцев 2020 году налогоплательщиками Николаевской области оплачено в государственный бюджет 405,9 млн грн  военного сбора, что на 34,8 млн грн, или на 9,4 проц. превышает показатель соответствующего периода 2019 года.

«Стабильное поступление в бюджет военного сбора свидетельствует об эффективности проведенных ГНС Николаевщины мероприятий по детенизации экономики, в частности, относительно легализации заработной платы, а также об ответственности и патриотизме налогоплательщиков, которые добросовестно исполняют свою конституционную обязанность относительно уплаты налогов в бюджет, в т.ч. и военного сбора», — отметил Дмитрий Прокофьев.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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