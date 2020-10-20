Поступление экологического налога является основным источником финансирования мероприятий, направленных на защиту окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, а также ввод новейших технологий в производство для предотвращения негативного влияния на окружающую среду.

Экологический налог платится субъектами хозяйственной деятельности за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения, в том числе за выбросы двуокиси углерода, сбросы загрязняющих веществ, непосредственно, в водные объекты, размещение и временное хранение отходов.

В январе-сентябре 2020 года налоговой службой Николаевщины в бюджет обеспечено поступление экологического налога в сумме 50,8 млн гривен. Из общей суммы поступлений, в государственную казну направлено 31 млн грн, в местные бюджеты уплачено 19,8 млн гривен.

Главное управление ГНС в Николаевской области.