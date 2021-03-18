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ГНС Николаевщины обнаружила незаконную продажу алкоголя в Интернете

1615891780018 - ГНС Николаевщины обнаружила незаконную продажу алкоголя в Интернете
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Специалисты управления налогового аудита ГУ ГНС в Николаевской области выявили Интернет-сайт, на котором осуществлялась незаконная реализация тетрапаков «элитных» алкогольных напитков сомнительного происхождения по невысокой цене. Об этом сообщили в главном управлении ГНС в Николаевской области.

На одном из подозрительных сайтов налоговики специально заказали несколько тетрапаков этих «элитных напитков» (в частности водка Finlandia и другие). Получение товаров происходило через отделение оператора почтовой связи. Таким образом, было установлено, что снабжение незаконных «алкогольных» напитков происходит из Винницкой области.

1615891780027 - ГНС Николаевщины обнаружила незаконную продажу алкоголя в Интернете

Вся полученная информация о незаконной деятельности была направлена в Винницкую область. По результатам рассмотрения данной информации внесены сведения о совершении криминального правонарушения по ч. 1 ст. 204 Криминального кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). В свою очередь, специалистами налоговой милиции ГУ ГФС в Винницкой области по результатам проведенного обыска было установлено место хранения незаконно изготовленных алкогольных напитков в количестве 2340 л, расфасованных в упаковку типа bag-in-box под видом мировых брендов. Незаконная продукция изъята, следственные действия продолжаются.

В Главном управлении ГНС в Николаевской области пояснили, что цены на алкогольные напитки не могут быть значительно дешевле рыночных цен, на них должны быть акцизные марки установленного образца, а упаковка bag-in-box не используется при реализации горячительных напитков в Украине. Эта продукция очень сомнительного качества и вредна для здоровья.

— Обращаемся с просьбой к небезразличным гражданам, в случае, если вам станут известны факты осуществления хозяйственной деятельности без применения кассовых аппаратов, нелегальной продажи алкогольных напитков и табачных изделий, сообщайте в Главное управление ГНС в Николаевской области в форме обращения по адресу: г. Николаев, ул. Лягина, 6 или на электронный почтовый ящик: mk.zvernennya@tax.gov.ua, — сказано в сообщении.

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Людмила Александрова

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