Цифровая трансформация Государственной налоговой службы продолжается. Для упрощения и удобства общения граждан с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, банками, другими учреждениями и организациями ГНС введен новый е-сервис «Получения сведений из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде, засвидетельствованных квалифицированной электронной печатью ГНС». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГНС в Николаевской области.

— Для получения сведений о доходах не нужно обращаться в органы ГНС. Достаточно с помощью средств Электронного кабинета (https://cabinet.tax.gov.ua) подать запрос и получить ответ «Ведомости из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов», засвидетельствованных квалифицированной электронной печатью ГНС, – сказано в сообщени.

Электронный документ, засвидетельствованный квалифицированной электронной печатью ГНС, является аналогом документа, выданного контролирующим органом в бумажной форме.

Проверить правовой статус подписи можно на официальном вебсайте центрального заверительного органа в разделе «Доверительные услуги» → «Проверить подпись» по ссылке https ://czo.gov.ua/verify. Получатель электронного документа получает возможность идентифицировать подписывателя такого документа и проверить его целостность.

Также сообщается, что в рамках нового е-сервиса также предоставлена возможность получить лицом информацию о своих доходах за период, начиная с I квартала 1998 года за любые пять лет (с разбивкой поквартально).