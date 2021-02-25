Сегодня Четверг, 25 февраля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

В Николаеве проверят систему оповещения

В Николаеве проверят систему оповещения

Ряд нарушений трудовых прав работников обязали устранить руководителя предприятия в Николаевской области

Ряд нарушений трудовых прав работников обязали устранить руководителя предприятия в Николаевской области

В ГФС рассказали, как отличить настоящий алкоголь от подделки

В ГФС рассказали, как отличить настоящий алкоголь от подделки

Налоговики изъяли почти тонну контрафактного спирта, который николаевец хранил в гараже

Налоговики изъяли почти тонну контрафактного спирта, который николаевец хранил в гараже

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » ГНС Николаевщины: Получить сведения о доходах в электронном виде – просто и удобно

ГНС Николаевщины: Получить сведения о доходах в электронном виде — просто и удобно

ГНС Николаевщины: Получить сведения о доходах в электронном виде — просто и удобно
0

Цифровая трансформация Государственной налоговой службы продолжается. Для упрощения и удобства общения граждан с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, банками, другими учреждениями и организациями ГНС введен новый е-сервис «Получения сведений из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде, засвидетельствованных квалифицированной электронной печатью ГНС». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГНС в Николаевской области.

Для получения сведений о доходах не нужно обращаться в органы ГНС. Достаточно с помощью средств Электронного кабинета (https://cabinet.tax.gov.ua) подать запрос и получить ответ «Ведомости из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов», засвидетельствованных квалифицированной электронной печатью ГНС, – сказано в сообщени.

Электронный документ, засвидетельствованный  квалифицированной электронной печатью ГНС, является аналогом документа, выданного контролирующим органом в бумажной форме.

Проверить правовой статус подписи можно на официальном вебсайте центрального заверительного органа в разделе «Доверительные услуги» → «Проверить подпись» по ссылке https ://czo.gov.ua/verify. Получатель электронного документа получает возможность идентифицировать подписывателя такого документа и проверить его целостность.

Также сообщается, что в рамках нового е-сервиса также предоставлена возможность получить лицом информацию о своих доходах за период, начиная с I квартала 1998 года за любые пять лет (с разбивкой поквартально).

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Декларирование 2021: За умышленно недостоверные сведения декларантам грозит криминальная, административная или дисциплинарная ответственность
Next post В Николаеве стартовала вакцинация против COVID-19

Людмила Александрова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Украине провели первое исследование геймеров

В Украине провели первое исследование геймеров

В районе Казанки ведутся работы по установке интеллектуальной системы взвешивания в движении

В районе Казанки ведутся работы по установке интеллектуальной системы взвешивания в движении

Кульбакинский аэродром получил Ми-2МСБ

Кульбакинский аэродром получил Ми-2МСБ