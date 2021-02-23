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ГНС Николаевщины предлагает общественникам вместо пикета провести круглый стол

ГНС Николаевщины предлагает общественникам вместо пикета провести круглый стол
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В связи с проанонсированным общественной организацией «Агро сила» пикетом около административного здания Главного управления ГНС в Николаевской области по поводу проведения проверок субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляют хранение горючего, налоговая служба Николаевской области обратилась к участникам акции с предложением провести мероприятие в формате круглого стола. Об этом сообщают пресс-службе ведомства.

«Приглашаем предпринимателей и фермеров к общению с руководством ГУ ГНС в Николаевской области в форме открытого диалога, во время которого каждая из сторон сможет выразить свою точку зрения и услышать других. Встреча состоится в большом зале заседаний ГУ ГНС в Николаевской области (2 этаж) 24 февраля в 9:00 часов», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что Главное управление ГНС в Николаевской области готово к сотрудничеству и решению проблемных вопросов, которые возникают у представителей бизнеса во время осуществления ими хозяйственной деятельности.

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Людмила Александрова

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