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2 - ГНС Николаевщины собрала в бюджет 33 млн. грн. экологического налога
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ГНС Николаевщины собрала в бюджет 33 млн. грн. экологического налога

ГНС Николаевщины собрала в бюджет 33 млн. грн. экологического налога
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В январе-мае 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено поступление в бюджет экологического налога в сумме 33,2 млн грн, в т.ч.: в государственный бюджет — 20,3 млн грн, в местные бюджеты — 12,9 млн гривен.

Напомним, что экологический налог платится субъектами хозяйственной деятельности за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения, в том числе за выбросы двуокиси углерода в объеме свыше 500 т с начала текущего года, за сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты, за размещение и временное хранение отходов, в т.ч. радиоактивных.  

Поступление экологического налога является основным источником финансирования мероприятий, направленных на защиту окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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