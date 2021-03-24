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ГНС Николаевщины сообщает: Изменен график работы Центров обслуживания плательщиков

grafik roboti cop na fb - ГНС Николаевщины сообщает: Изменен график работы Центров обслуживания плательщиков
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Учитывая стремительное увеличение количества случаев заболевания на острую респираторную болезнь COVID — 19, вызванную коронавирусом SARS — CoV — 2 (далее — COVID — 19) среди жителей города Николаева и с целью предотвращения инфицирования коронавирусом работников ГУ ГНС в Николаевской области, которые осуществляют обслуживание плательщиков в Центрах обслуживания плательщиков (далее — ЦОП) и госналогинспекциях, где ЦОП не созданы (далее — ГНИ) г. Николаева, с 24 марта 2021 года, на период введения дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни СОVID, — 19, вызванной коронавирусом, остановлено роботу ЦОП и ГНИ, прием плательщиков осуществляется за отдельным графиком в режиме онлайн.

Приостановлен личный прием граждан руководителями и работниками государственных учреждений г. Николаева. Прием обращений граждан осуществляется в электронном виде, или через ящики, установленные на входе в учреждение.

Прием налогоплательщиков в ЦОП и ГНИ осуществляется по предварительной записи (по телефону) исключительно для предоставления неотложных услуг в случае острой необходимости, в частности:

  • выдачи карточки налогоплательщика, внесения в паспорт гражданина Украины (в форме книжечки) данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков;
  • внесение в паспорт гражданина Украины (в форме книжечки) отметки о наличии права осуществлять любые платежи за серией и номером паспорта, и тому подобное.

Для предоставления неотложных услуг в случае острой необходимости запись на прием плательщиков по телефонам:

  • ЦОП Центральной ГНИ ГУ ГНС в Николаевской области (Заводский и Центральный районы г. Николаева): (0512) 37-90-38, (0512) 379020; (0512) 379042, (0512) 379058, (0512) 379004, (0512) 379026, (0512) 379068, (0512) 379035;
  • ЦОП №1 Ингульской ГНИ в ГУ ГНС в Николаевской области (Ингульский район г. Николаева): (0512) 445202, (0512) 445082, (0512) 444039, (0512) 537203;
  • ЦОП №2 Ингульской ГНИ в ГУ ГНС в Николаевской области (Корабельный район г. Николаева): (0512) 64-02-07;
  • ЦОП Витовской0 ГНИ ГУ ГНС в Николаевской области: (0512) 644853, (0512) 644774, (0512) 644728, (0512) 644721;
  • Николаевская ГНИ ГУ ГНС в Николаевской области: (0512) 480613, (0512) 480616, (0512) 480612.

Напоминаем контактные данные Главного управления ГНС в Николаевской области:

  • электронный адрес для направления писем и запросов на публичную информацию: mk.official@tax.gov.ua
  • электронный адрес, по которому гражданин может изложить свое обращение: mk.zvernennya@tax.gov.ua

Главное управление ГНС в Николаевской области с целью предотвращения распространения вируса COVID — 19 призывает плательщиков по возможности, ограничить посещение Центров обслуживания плательщиков Николаевщины и пользоваться электронными сервисами ГНС для предоставления отчетности и уплаты налогов, в частности Электронным кабинетом налогоплательщика  (cabinet.tax.gov.ua).

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Людмила Александрова

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