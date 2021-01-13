Сегодня Среда, 13 января, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

НКРЭКУ проверит газопоставщиков с самыми высокими тарифами

НКРЭКУ проверит газопоставщиков с самыми высокими тарифами

За сутки мошенники обманули николаевцев на 100 тыс грн

За сутки мошенники обманули николаевцев на 100 тыс грн

Кабмин введет госрегулирование цены на газ на время карантина

Кабмин введет госрегулирование цены на газ на время карантина

Синоптики прогнозируют усиление морозов

Синоптики прогнозируют усиление морозов

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » ГНС Николаевщины в 2020 году обеспечено сокращение налогового долга на 572,7 млн гривен

ГНС Николаевщины в 2020 году обеспечено сокращение налогового долга на 572,7 млн гривен

ГНС Николаевщины в 2020 году обеспечено сокращение налогового долга на 572,7 млн гривен
0

Погашение налогового долга является одним из приоритетных направлений работы ГНС Николаевщины. Уплаченные вовремя налоги — это залог своевременного финансирования здравоохранения, образования и других важных социальных обязательств государства перед гражданами.

Главным управлением ГНС в Николаевской области в 2020 году обеспечено сокращение налогового долга (без учета вновь созданного налогового долга) на 572,7 млн гривен, из них денежными средствами — 180,7 млн гривен.

Для обеспечения поступления задолженостей в бюджет ГНС в Николаевской области осуществляются соответствующие мероприятия по взысканию налогового долга. Для субъектов хозяйственной деятельности, которые могут выплатить долг, осуществляется реструктуризация задолженных средств, для других налогоплательщиков проводятся индивидуальные консультации относительно наработки путей выхода предприятия из кризисной ситуации по неуплате налогов.

К ТОП-20 субъектов хозяйственной деятельности Николаевщины, которые увеличили налоговый долг перед местными бюджетами в 2020 году, входят:

  • ОКП «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»;
  • ГП «ПЛЕМРЕПРОДУКТОР «СТЕПОВЕ»;
  • ЧАО «МИКОЛАЇВЗАЛІЗОБЕТОН-1»;
  • ГП «СГ ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ ( №103)»;
  • КОМПАНИЯ «ТОРК ТРЕЙД ЛІМІТЕД»;
  • ГП «МБТЗ»;
  • ООО «ДНІПРОРЕГІОНГАЗ»;
  • ООО «ВЛАД»;
  • КП «БЕРЕЗАНЬ»;
  • ООО «ДІНАР»;
  • КП НГС «МІСЬКЕ РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;
  • ООО «МЕТАЛУРГ ПІВДНЯ»;
  • ГП » РАДГОСП » ВИНОГРАДНА ДОЛИНА»;
  • ООО «ЛТГ-САТ»;
  • ЧП «ТІКА-Ф»;
  • ЧАО «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ»;
  • ООО «ВІН-КАРТЕЛЬ»;
  • ГП «СГ ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ ( №103)»;
  • ГП «ТОРЖОК»;
  • ООО «ВІНД СОЛАР ЕНЕРДЖІ

Обращаем внимание, что с более детальной информацией относительно субъектов хозяйственной деятельности, которые имеют налоговый долг, можно ознакомиться в рубрике «Перечни» официального веб-портала ГНС.

Напоминаем, что 10 декабря 2020 года вступил в силу Закон Украины от 04 декабря 2020 года № 1072 — ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно социальной поддержки налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID — 19, вызванной коронавирусом SARS — CoV-2».

Принятые данным Законом изменения, направлены на поддержку налогоплательщиков, которые испытывают существенные потери в результате установленных Правительством ограничительных противоэпидемиологических мероприятий, недопущения возникновения и роста налогового долга.

В частности, изменениями предусмотрено списание налогового долга налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика за всеми налогами и сборами не превышает 3 060 гривен.

Также можно отсрочить до 29 декабря 2021 года погашения налогового долга налогоплательщиков — физических лиц, в частности самозанятых лиц, если он в общей сумме не превышает 6 800 гривен.

Детальнее о законодательных изменениях ЗДЕСЬ

Чтобы не оказаться в перечне на принудительное взыскание, советуем всем должникам срочно провести сверку и погасить задолженность. Информацию по данному вопросу также можно получить в управлении по работе с налоговым долгом Главного управления ГНС в Николаевской области по телефонам: 47-01-16 и (0512) 37-90-85.

Главное управление ГНС в Николаевской области

Spread the love
  • 88
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post С завтрашнего дня владельцев бизнеса будут штрафовать за отсутствие масок у клиентов
Next post Синоптики прогнозируют усиление морозов

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаеве провели экскурсию со смартфоном, сканируя таблички с QR-кодами

В Николаеве провели экскурсию со смартфоном, сканируя таблички с QR-кодами

Еще 13 памятников Николаева оснастили табличками с QR-кодом и шрифтом Брайля

Еще 13 памятников Николаева оснастили табличками с QR-кодом и шрифтом Брайля

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами