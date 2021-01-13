Погашение налогового долга является одним из приоритетных направлений работы ГНС Николаевщины. Уплаченные вовремя налоги — это залог своевременного финансирования здравоохранения, образования и других важных социальных обязательств государства перед гражданами.

Главным управлением ГНС в Николаевской области в 2020 году обеспечено сокращение налогового долга (без учета вновь созданного налогового долга) на 572,7 млн гривен, из них денежными средствами — 180,7 млн гривен.

Для обеспечения поступления задолженостей в бюджет ГНС в Николаевской области осуществляются соответствующие мероприятия по взысканию налогового долга. Для субъектов хозяйственной деятельности, которые могут выплатить долг, осуществляется реструктуризация задолженных средств, для других налогоплательщиков проводятся индивидуальные консультации относительно наработки путей выхода предприятия из кризисной ситуации по неуплате налогов.

К ТОП-20 субъектов хозяйственной деятельности Николаевщины, которые увеличили налоговый долг перед местными бюджетами в 2020 году, входят:

ОКП «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»;

ОКП «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»; ГП «ПЛЕМРЕПРОДУКТОР «СТЕПОВЕ»;

ГП «ПЛЕМРЕПРОДУКТОР «СТЕПОВЕ»; ЧАО «МИКОЛАЇВЗАЛІЗОБЕТОН-1»;

ЧАО «МИКОЛАЇВЗАЛІЗОБЕТОН-1»; ГП «СГ ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ ( №103)»;

ГП «СГ ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ ( №103)»; КОМПАНИЯ «ТОРК ТРЕЙД ЛІМІТЕД»;

КОМПАНИЯ «ТОРК ТРЕЙД ЛІМІТЕД»; ГП «МБТЗ»;

ГП «МБТЗ»; ООО «ДНІПРОРЕГІОНГАЗ»;

ООО «ДНІПРОРЕГІОНГАЗ»; ООО «ВЛАД»;

ООО «ВЛАД»; КП «БЕРЕЗАНЬ»;

КП «БЕРЕЗАНЬ»; ООО «ДІНАР»;

ООО «ДІНАР»; КП НГС «МІСЬКЕ РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО»;

КП НГС «МІСЬКЕ РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО»; ООО «МЕТАЛУРГ ПІВДНЯ»;

ООО «МЕТАЛУРГ ПІВДНЯ»; ГП » РАДГОСП » ВИНОГРАДНА ДОЛИНА»;

ГП » РАДГОСП » ВИНОГРАДНА ДОЛИНА»; ООО «ЛТГ-САТ»;

ООО «ЛТГ-САТ»; ЧП «ТІКА-Ф»;

ЧП «ТІКА-Ф»; ЧАО «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ»;

ЧАО «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ»; ООО «ВІН-КАРТЕЛЬ»;

ООО «ВІН-КАРТЕЛЬ»; ГП «СГ ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ ( №103)»;

ГП «СГ ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ ( №103)»; ГП «ТОРЖОК»;

ГП «ТОРЖОК»; ООО «ВІНД СОЛАР ЕНЕРДЖІ

Обращаем внимание, что с более детальной информацией относительно субъектов хозяйственной деятельности, которые имеют налоговый долг, можно ознакомиться в рубрике «Перечни» официального веб-портала ГНС.

Напоминаем, что 10 декабря 2020 года вступил в силу Закон Украины от 04 декабря 2020 года № 1072 — ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно социальной поддержки налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID — 19, вызванной коронавирусом SARS — CoV-2».

Принятые данным Законом изменения, направлены на поддержку налогоплательщиков, которые испытывают существенные потери в результате установленных Правительством ограничительных противоэпидемиологических мероприятий, недопущения возникновения и роста налогового долга.

В частности, изменениями предусмотрено списание налогового долга налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика за всеми налогами и сборами не превышает 3 060 гривен.

Также можно отсрочить до 29 декабря 2021 года погашения налогового долга налогоплательщиков — физических лиц, в частности самозанятых лиц, если он в общей сумме не превышает 6 800 гривен.

Детальнее о законодательных изменениях ЗДЕСЬ.

Чтобы не оказаться в перечне на принудительное взыскание, советуем всем должникам срочно провести сверку и погасить задолженность. Информацию по данному вопросу также можно получить в управлении по работе с налоговым долгом Главного управления ГНС в Николаевской области по телефонам: 47-01-16 и (0512) 37-90-85.

Главное управление ГНС в Николаевской области