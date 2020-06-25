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2 - ГНС Николаевщины в бюджет обеспечено 794,6 млн грн налога на прибыль
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ГНС Николаевщины в бюджет обеспечено 794,6 млн грн налога на прибыль

ГНС Николаевщины в бюджет обеспечено 794,6 млн грн налога на прибыль
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В январе — мае 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области мобилизовано в бюджет 794,6 млн грн налога на прибыль. При этом, в казначейство обеспечено 714 млн грн налога на прибыль, в местные бюджеты — 80,6 млн грн налога на прибыль.

Следует отметить, что приоритетным направлением в работе налоговиков области является совершенствование электронных сервисов и активное внедрение самых современных информационных технологий для улучшения обслуживания налогоплательщиков.   Эти мероприятия позволяют  специалистам Службы достаточно быстро и качественно прорабатывать поданную субъектами хозяйственной деятельности отчетность, а плательщикам — минимизировать общение с налоговиками.   

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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