Налог на прибыль предприятий является одним из самых весомых источников наполнения доходной части государственного бюджета.

Подытоживая работу ГНС в Николаевской области за январь — октябрь 2020 года, и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев отметил, что мобилизовано в бюджеты всех уровней 929,4 млн грн налога на прибыль, в т.ч. в госказну поступило 834,3 млн грн налога на прибыль, в местные бюджеты — 95,1 млн гривен.

Следует отметить, что налог на прибыль предприятий, базовая (основная) ставка которого равняется 18 процентам, насчитывается плательщиком самостоятельно на базу налогообложения. В соответствии с требованиями п. 46.2 ст. 46 Налогового кодекса Украины (дальше — НКУ) плательщик налога на прибыль подает вместе с соответствующей налоговой декларацией по налогу на прибыль предприятий квартальную или годовую финансовую отчетность, которая является неотъемлемой частью данной декларации, в порядке, предусмотренном для предоставления налоговой декларации с учетом требований статьи 137 НКУ.

Напоминаем, что продолжается декларационная кампания по предоставлению налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий и уплаты налога на прибыль за 9 месяцев 2020 года. Предельный срок предоставления декларации — 09 ноября 2020 года. Кстати, подать налоговую декларацию по налогу на прибыль предприятий субъекты хозяйственной деятельности могут средствами Электронного кабинета плательщика.

Налогоплательщик обязан самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства, отраженную в поданной им налоговой декларации, в течение 10 календарных дней, которые наступают за последним днем соответствующего предельного срока. Следовательно, предельный срок уплаты налога на прибыль — 19 ноября 2020 года.

Главное управление ГНС в Николаевской области.