В первом полугодии 2020 года ГУ ГНС в Николаевской области в государственный бюджет мобилизовано 1,2 млрд грн НДС с произведенных в Украине товаров (удельный вес в общей сумме поступлений в государственный бюджет — 41,2 проц.), что на 212,4 млн грн, или на 21,3 проц. больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Таких результатов удалось достичь благодаря эффективной отработке рисковых операций субъектов хозяйственной деятельности, выведению из тени и разрушению схем по формированию фиктивного налогового кредита, введению новых подходов в администрировании налога на добавленную стоимость.

На Николаевщине уплату налога на добавленную стоимость обеспечивают 6731 плательщик, среди которых 6177 — юридических лиц и 554 физических лиц — предпринимателей.

Главное управление ГНС в Николаевской области.