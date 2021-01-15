Благодаря качественному налоговому администрированию, эффективной работе систем электронного администрирования НДС, проведению информационно-разъяснительной работы и открытого конструктивного диалога с субъектами хозяйственной деятельности, а также предупреждению схем минимизации, ГНС Николаевщины обеспечивает стабильное поступление налога на добавленную стоимость в бюджет.

Так, в 2020 году в государственный бюджет обеспечено более 2,7 млрд грн НДС из произведенных в Украине товаров. По сравнению с 2019 годом поступления по НДС в бюджет увеличились на 250,8 млн грн, или на 10 процентов.

В Главном управлении ГНС в Николаевской области заверили, что позитивная динамика поступлений платежей в бюджет будет сохранятся и в дальнейшем, ведь в приоритетах Службы — открытые коммуникации с предпринимателями и готовность к оперативному устранению проблемных вопросов ведения бизнеса в равных конкурентных условиях.

Главное управление ГНС в Николаевской области