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Главная страница » Blog » Бизнес » ГНС Николаевщины в государственный бюджет обеспечено болеее 2,7 млрд гривен НДС

ГНС Николаевщины в государственный бюджет обеспечено болеее 2,7 млрд гривен НДС

ГНС Николаевщины в государственный бюджет обеспечено болеее 2,7 млрд гривен НДС
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Благодаря качественному налоговому администрированию, эффективной работе систем электронного администрирования НДС, проведению информационно-разъяснительной работы и открытого конструктивного диалога с субъектами хозяйственной деятельности, а также предупреждению схем минимизации, ГНС Николаевщины обеспечивает стабильное поступление налога на добавленную стоимость в бюджет.

Так, в 2020 году в государственный бюджет обеспечено более 2,7 млрд грн НДС из произведенных в Украине товаров. По сравнению с 2019 годом поступления по НДС в бюджет увеличились на 250,8 млн грн, или на 10 процентов.

В Главном управлении ГНС в Николаевской области заверили, что позитивная динамика поступлений платежей в бюджет будет сохранятся и в дальнейшем, ведь в приоритетах Службы — открытые коммуникации с предпринимателями и готовность к оперативному устранению проблемных вопросов ведения бизнеса в равных конкурентных условиях.

Главное управление ГНС в Николаевской области

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