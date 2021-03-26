Сегодня Пятница, 26 марта, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

2020 07 02 bank 600x400 - ГНС Николаевщины: в январе - феврале 2021 года бюджет получил почти 450 млн грн НДС

ГНС Николаевщины: в январе — феврале 2021 года бюджет получил почти 450 млн грн НДС

muka2333 600x400 - На трассе Н-11 правоохранители обнаружили передвижную незаконную мини-АЗС

На трассе Н-11 правоохранители обнаружили передвижную незаконную мини-АЗС

zemlja na fb 600x400 - Местные бюджеты Николаевщины пополнились на 102,3 млн грн от платы за землю

Местные бюджеты Николаевщины пополнились на 102,3 млн грн от платы за землю

marshrutka 600x400 - Проезд по пропускам в Николаеве вводят с 27 марта

Проезд по пропускам в Николаеве вводят с 27 марта

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » ГНС Николаевщины: в январе – феврале 2021 года бюджет получил почти 450 млн грн НДС

ГНС Николаевщины: в январе — феврале 2021 года бюджет получил почти 450 млн грн НДС

2020 07 02 bank - ГНС Николаевщины: в январе - феврале 2021 года бюджет получил почти 450 млн грн НДС
0

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области, за 2 месяца 2021 года в государственный бюджет обеспечено 448,9 млн грн НДС с произведенных в Украине товаров.

Следует отметить, что уплату НДС на Николаевщине обеспечивают 6545 плательщиков, среди которых 5984 — юридические лица и 561 физическое лицо — предприниматель. На сегодня часть налога на добавленную стоимость в доходах государственного бюджета составляет 50 процентов.

В Главном управлении ГНС в Николаевской области заверили, что внедрение сервисных налоговых новаций делает процесс начисления, уплаты НДС и возвращения бюджетных средств бизнесу максимально прозрачным и своевременным.

Spread the love
  • 125
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post На трассе Н-11 правоохранители обнаружили передвижную незаконную мини-АЗС

Людмила Александрова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

2020 06 02 diya 600x400 - В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий

В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий

2020 12 10 pitanie 600x400 - В Украине создадут информационный портал по реформированию системы школьного питания

В Украине создадут информационный портал по реформированию системы школьного питания

workplace 1245776 1280 600x400 - Презентация результатов исследования криптостартапов Украины

Презентация результатов исследования криптостартапов Украины