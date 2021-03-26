Как сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области, за 2 месяца 2021 года в государственный бюджет обеспечено 448,9 млн грн НДС с произведенных в Украине товаров.

Следует отметить, что уплату НДС на Николаевщине обеспечивают 6545 плательщиков, среди которых 5984 — юридические лица и 561 физическое лицо — предприниматель. На сегодня часть налога на добавленную стоимость в доходах государственного бюджета составляет 50 процентов.

В Главном управлении ГНС в Николаевской области заверили, что внедрение сервисных налоговых новаций делает процесс начисления, уплаты НДС и возвращения бюджетных средств бизнесу максимально прозрачным и своевременным.