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Главная страница » Blog » Бизнес » ГНС Николаевщины: в местные бюджеты обеспечено 1,4 млн грн за лицензии на алкогольные напитки и табачные изделия

ГНС Николаевщины: в местные бюджеты обеспечено 1,4 млн грн за лицензии на алкогольные напитки и табачные изделия

ГНС Николаевщины: в местные бюджеты обеспечено 1,4 млн грн за лицензии на алкогольные напитки и табачные изделия
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В январе 2021 года Главным управлением ГНС в Николаевской области выдано субъектам хозяйственной деятельности 336 лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, в т. ч. 184 лицензии на право розничной торговли  алкогольными напитками  и 152 лицензии на право розничной торговли табачными изделиями. Об этом сообщили а пресс-службе ведомства.

По состоянию на  1 февраля 2021 года, за соответствующие лицензии субъекты хозяйственной деятельности уплатили в местные бюджеты 1,4 млн гривен.

Главное управление ГНС в Николаевской области обращает внимание плательщиков акцизного налога, что срок действия лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями — один год, после окончания которого необходимо получить новую лицензию. Напоминаем, что для получения лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями субъекту хозяйственной деятельности необходимо подать заявление на получение соответствующей лицензии и копию платежного поручения об уплате квартальной суммы за такую лицензию с отметкой банка.

Годовая плата за лицензию на розничную торговлю алкогольными напитками, кроме сидра и перри (без добавления спирта), составляет 8000 гривен на каждый отдельный, отмеченный в лицензии электронный контрольно-кассовый аппарат (книгу учета расчетных операций), который находится в месте торговли; на розничную торговлю табачными изделиями на каждое место торговли — 2000 гривен.

На территории сел и поселков, за исключением тех, которые находятся в пределах территории городов — 500 гривен на розничную торговлю алкогольными напитками, кроме сидра и перри (без добавления спирта), на каждый отдельный, отмеченный в лицензии, электронный контрольно-кассовый аппарат (книгу учета расчетных операций), который находится в месте торговли; на розничную торговлю табачными изделиями на каждое место торговли — 250 гривен.

Плата за лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями осуществляется ежеквартально равными долями и зачисляется в местные бюджеты согласно действующего законодательства.

Субъекты хозяйственной деятельности, которые осуществляют деятельность на территории  Николаевской области, могут получить лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями в Центрах обслуживания плательщиков, или в управлении контроля за подакцизными товарами Главного управления ГНС в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Никольская, 47.

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Людмила Александрова

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