В Николаевской области на базе 22 государственных налоговых инспекций работают 9 сервисных центров обслуживания плательщиков (ЦОП), в которые можно обратиться по вопросам получения административных, консультационных и информационных услуг, принятия отчетности и тому подобное. Кроме того, в области функционирует 1 пункт выдачи электронных ключей, расположенный в Центральной ГНИ ГУ ГНС в Николаевской области. Следует отметить, что количество обращений от налогоплательщиков с целью получения административных услуг ежегодно растет. Поэтому качество, эффективность и своевременность их предоставления находится под особым контролем ГНС в Николаевской области.

Так, за январь-июнь 2021 года налогоплательщикам было оказано 60887 административных услуг, что на 545 услуг больше, чем в первом полугодии прошлого года, из них в ЦОП оказано 28303 услуги, в электронной форме оказано 8105 услуг.

Чаще всего посетители обращаются за предоставлением следующих административных услуг: выдача карточки налогоплательщика и внесения в паспорт гражданина Украины данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков — 20440 обращений, выдача сведений из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков о суммах/источнике выплаченных доходов и удержанных налогов — 15977, предоставление выписки из реестра плательщиков единого налога — 6070, выдача, переоформление, аннулирование лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, хранение и розничная торговля горючим — 4588, регистрация плательщиков единого налога — 3922, выдача справки об отсутствии задолженности по платежам в бюджет — 3853, регистрация книг учета расчетных операций — 3782 и других услуг.

Напоминаем налогоплательщикам, что в Центрах обслуживания плательщиков предоставляются консультации относительно заполнения заявлений и деклараций, налоговой отчетности, проводятся семинары, предоставляется информация о реквизитах счетов для зачисления средств в бюджеты, предоставляется бесплатное программное обеспечение для формирования и предоставления налоговой отчетности, осуществляется прием отчетных и других документов налогоплательщиков, предоставления публичной информации. На стендах регулярно обновляется информация относительно изменений налогового законодательства, размещены образцы заявлений, бланки, формы деклараций и образцы их заполнения.

Напоминаем, что общаться с Налоговой службой и получать больше интересной информации можно дистанционно с помощью сервиса «InfoTAX», на страницах в сети Facebook — www.facebook.com/TaxUkraine (страница ГНС Украины) и www.facebook.com/tax.mykolaiv (страница ГУ ГНС в Николаевской области).

Главное управление ГНС в Николаевской области