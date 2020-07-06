В Главном управлении налоговой службы Николаевщины проинформировали, что в январе — июне 2020 года в бюджеты всех уровней мобилизовано 6,1 млрд грн налогов и сборов, что превышает показатель прошлого года на 483,3 млн гривен. В государственный бюджет собрано 2,9 млрд грн, что на 290,1 млн грн больше, чем в соответствующем периоде 2019 года. В местные бюджеты мобилизовано 3,2 млрд грн, что на 193,2 млн грн больше поступлений аналогичного периода 2019 года.

По объемам поступлений основными источниками наполнения государственной казны в январе — июне 2020 года были: налог на добавленную стоимость, которого оплачено 1,2 млрд грн, налог на доходы физических лиц — 744,3 млн грн, налог на прибыль — 691,9 млн грн, военный сбор — 207,3 млн гривен.

Главное управление ГНС в Николаевской области.