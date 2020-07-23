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Главная страница » Blog » Бизнес » ГНС Николаевщины в первом полугодии обеспечено в бюджет 33,8 млн грн экологического налога

ГНС Николаевщины в первом полугодии обеспечено в бюджет 33,8 млн грн экологического налога

ГНС Николаевщины в первом полугодии обеспечено в бюджет 33,8 млн грн экологического налога
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Поступление экологического налога является основным источником финансирования мероприятий, направленных на защиту окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Экологический налог платится субъектами хозяйственной деятельности за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения, в том числе за выбросы двуокиси углерода, сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты, размещение и временное хранение отходов. 

За январь-июнь 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено поступление в бюджет экологического налога в сумме 33,8 млн грн, в т.ч.: в государственный бюджет — 20,7 млн грн, в местные бюджеты — 13,1 млн гривен.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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