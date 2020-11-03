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Главная страница » Blog » Бизнес » ГНС Николаевщины за 10 месяцев обеспечила в сводный бюджет 10,8 миллиардов гривен поступлений

ГНС Николаевщины за 10 месяцев обеспечила в сводный бюджет 10,8 миллиардов гривен поступлений

ГНС Николаевщины за 10 месяцев обеспечила в сводный бюджет 10,8 миллиардов гривен поступлений
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Как отметил и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев в 2020 году налогоплательщикам приходится работать в сложных условиях карантинных ограничений. Но, невзирая на трудности, субъекты хозяйственной деятельности Николаевщины своевременно платят налоги, сохраняют рабочие места, обеспечивая экономическое развитие государства и области.

Так, в январе — октябре 2020 года налогоплательщики Николаевщины уплатили в бюджеты всех уровней 10,8 млрд грн налоговых платежей, что почти на 680 млн грн, или на 6,7 проц. больше, чем в январе — октябре 2019 года.

С общей суммы поступлений в государственный бюджет плательщиками уплачено почти 4,9 млрд грн, что на 264,3 млн грн, или на 5,7 проц. превышает поступления 10 месяцев 2019 года.

Местные бюджеты Николаевской области пополнено на 5,9 млрд гривен. По сравнению с январем — октябрем 2019 года поступления возросли на 414,7 млн грн, или на 7,5 процентов.

Налоговики убеждены, что позитивная динамика бюджетных поступлений обусловлена добросовестным выполнением налогоплательщиками своего конституционного долга перед государством, развитием электронных сервисов и качественно оказанными административными услугами.

«Главное управление ГНС в Николаевской области благодарно каждому налогоплательщику Николаевщины за добросовестное отношение к уплате налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней и надеется, что в следующие месяцы года субъекты хозяйственной деятельности будут настолько же ответственны в выполнении своих налоговых обязательств», — отметил Дмитрий Прокофьев.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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