ГНС Николаевщины осуществляются мероприятия по созданию равных конкурентных условий для субъектов хозяйственной деятельности, улучшению их сервисного обслуживания, предупреждению использования схем уклонения от налогообложения, усилению борьбы с теневым сектором экономики. Об этом сообщил начальник Главного управления ГНС в Николаевской области Леонид Корчагин.

По словам Леонида Корчагина, об эффективности принятых мер свидетельствуют показатели работы ГНС Николаевщины. За семь месяцев 2020 года в бюджеты всех уровней мобилизовано 7,1 млрд грн налогов и сборов, при этом, по сравнению с январем — июлем 2019 года, поступления налогов в бюджет увеличилось на 495,6 млн гривен.

В госудорственный бюджет поступило почти 3,3 млрд грн, что на 272,5 млн грн больше, чем в январе — июле 2019 года. В местные бюджеты мобилизовано почти 3,9 млрд грн, что на 223,1 млн грн, или на 6,1 проц. больше, чем поступление за 7 месяцев 2019 года.

Наибольший удельный вес, а именно 42,1 процента, в общей сумме поступлений в государственный бюджет занимает НДС, которого в течение 7 месяцев 2020 года обеспечено почти 1,4 млрд грн, НДФЛ поступило 887,7 млн грн, налога на прибыль обеспечено в сумме 680,7 млн грн, военного сбора — 246,2 млн гривен.

«Формирование добросовестного и ответственного отношения представителей бизнеса к уплате налогов и качественное предоставление административных услуг, остаются ключевыми заданиями работы налоговой службы области при наполнении бюджетов всех уровней», — подчеркнул Леонид Корчагин.

Главное управление ГНС в Николаевской области.