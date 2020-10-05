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Главная страница » Blog » Бизнес » ГНС Николаевщины за три квартала собрала в бюджеты свыше 9,5 миллиардов гривен

ГНС Николаевщины за три квартала собрала в бюджеты свыше 9,5 миллиардов гривен

ГНС Николаевщины за три квартала собрала в бюджеты свыше 9,5 миллиардов гривен
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В январе-сентябре 2020 года от налогоплательщиков Николаевщины поступило в бюджеты всех уровней свыше 9,5 млрд грн налоговых платежей. Если сравнивать с январем-сентябрем 2019 года, то это на 606,2 млн грн, или на 6,8 проц. больше.

В государственный бюджет поступило почти 4,4 млрд грн, что превышает показатель соответствующего периода прошлого года на 264,8 млн грн, или на 6,4 процента.

В распоряжении местных общин Николаевщины поступило 5,2 млрд грн, что по сравнению с январем-сентябрем 2019 года превысило на 341,4 млн грн или на 7,0 процентов.

По объемам поступлений, основными источниками наполнения государственной казны в январе — сентябре 2020 года стали: налог на доходы физических лиц — 4,8 млрд грн, налог на добавленную стоимость — 1,9 млрд грн, налог на прибыль — 908,0 млн грн, военный сбор — 325,7 млн гривен.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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