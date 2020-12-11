Как сообщил и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, за 11 месяцев 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области в бюджет обеспечено более 5,3 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Такой показатель превысил поступление ЕСВ за аналогичный период 2019 года на 410,4 млн грн или на 8,4%.

Позитивной динамики поступлений в бюджет единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование достигнуто благодаря качественному администрированию налогов и сервисному обслуживанию плательщиков, целеустремленной работе Главного управления ГНС в Николаевской области с работодателями относительно повышения уровня оплаты труда наемным работникам, принятию мер по детенизации доходов и легализации занятости населения. В результате, реальный бизнес не «скрывает» доходы, а работает в правовом поле, в том числе с целью социальной защиты работающих граждан.

Главное управление ГНС в Николаевской области.