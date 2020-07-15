В первом полугодии 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечена позитивная динамика поступления военного сбора в государственный бюджет. Представители всех сфер экономики региона оплатили 207,3 млн грн военного сбора, что на 15,7 млн грн больше, чем в соответствующем периоде 2019 года. Это свидетельствует об эффективности мероприятий налоговой службы по детенизации доходов, в частности, относительно легализации заработной платы.

Напомним, военный сбор удерживается из доходов физических лиц, которые подлежат налогообложению. В частности, это заработная плата, иностранные доходы, суммы вознаграждений и других выплат, начисленных в соответствии с условиями гражданско-правового договора, пассивные доходы, в том числе, роялти, дивиденды, страховые выплаты и другие.

Средства, которые поступают в бюджет от военного сбора, направляются на финансирование потребностей обороны Украины. Поэтому каждый украинец должен понимать, что его взнос приносит значительную пользу и содействует развитию нашего государства.

Главное управление ГНС в Николаевской области обращается к работодателям с просьбой своевременно и в полном объеме платить налоги в бюджет, в том числе, военный сбор. Уплата военного сбора является почетным взносом каждого гражданина в поддержку боеспособности Вооруженных сил Украины.

Главное управление ГНС в Николаевской области.