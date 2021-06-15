Главное управление ГНС в Николаевской области разъясняет, что в соответствии с абз. 2 п. 164.1 ст. 164 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755 — VІ с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) общий налогооблагаемый доход — любой доход, который подлежит налогообложению, начисленный (выплаченный, предоставленный) в пользу налогоплательщика в течение отчетного налогового периода.

Общий налогооблагаемый доход состоит из доходов, которые окончательно облагаются налогом во время их начисления (выплаты, предоставления), доходов, которые облагаются налогом в составе общего годового налогооблагаемого дохода, и доходов, которые облагаются налогом по другим правилам, определенным НКУ (п.п. 164.1.1 п. 164.1 ст. 164 НКУ).

Общий годовой налогооблагаемый доход равняется сумме общих месячных налогооблагаемых доходов, иностранных доходов, полученных в течение такого отчетного налогового года, доходов, полученных физическим лицом — предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности согласно ст. 177 НКУ, и доходов, полученных физическим лицом, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность согласно ст. 178 НКУ (п.п. 164.1.3 п. 164.1 ст. 164 НКУ).

Общий месячный налогооблагаемый доход состоит из суммы налогооблагаемых доходов, начисленных (выплаченных, предоставленных) в течение такого отчетного налогового месяца (п.п. 164.1.2 п. 164.1 ст. 164 НКУ).

Главное управление ГНС в Николаевской области