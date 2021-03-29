Быстрая регистрация бизнеса в мире, автоматизированные строительные услуги и комплексная услуга для родителей новорожденных детей «еМалятко», запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19 и другое. Уже год украинцы получают все эти услуги без очередей, бюрократии и поездок.

В апреле 2020 Минцифры запустило портал «Дія». На сегодня уже более 3,6 миллиона посещений портала. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Фейсбуке.

«С появлением «Дія» получение услуг стало намного проще и комфортнее. Украинцы теперь не тратят время на поездки, хождение по кабинетам и очереди в несколько часов или даже дней. Мы минимизировали человеческий фактор и сделали услуги максимально быстрыми и доступными. Именно таким мы строим цифровое государство — с удобными в мире услугами«, — отметил Михаил Федоров.

Мы запустили самую быструю регистрацию бизнеса в мире. Услуги по открытию, внесения изменений и закрытия ФЛП стали одними из первых онлайн-сервисов на портале «Дія» и одними из самых популярных. Так, процесс регистрации ФЛП сократился с 30 до 3 этапов. Сейчас заполнение формы занимает лишь 10-15 минут. Кстати, мы тестировали открытие ЧП в прямом эфире — на это ушло 7 минут. На сегодня уже более 275 тыс украинцев успешно воспользовались услугами. А 94% пользователей довольны качеством этих услуг.

Мы полностью изменили бизнес-процессы и сделали услуги для предпринимателей удобными и человечными. Минцифры не просто перевело эту услугу на портал «Дія», а значительно упростило процесс регистрации бизнеса. Данные, которые заявитель ранее вводил в кабинете гражданина на портале «Дія», автоматически подтягиваются к заявлению — так же, как и данные электронной подписи. Гражданину не нужно еще раз вводить информацию о себе.

Важно, что при открытии ФЛП можно зарегистрироваться плательщиком НДС. А еще услуга по регистрации ФЛП включает постановки на учет плательщиков единого налога налоговой службы и государственными органами статистики. За кулисами проекта — нормативный и технический реинжиниринг, а также обучение государственных регистраторов.

Благодаря этому в 2020 году около 40% предпринимателей открывали ФЛП онлайн. В 2019 году эта цифра составляла всего 5%.

Онлайн-услуги для ФЛП также имеют значительный антикоррупционный эффект — потенциально они могут экономить до 255 млн гривен. А 81% пользователей признают эффективность услуг в борьбе с коррупцией.

А уже этой весной Минцифры запустит автоматические услуги для ФЛП. Чтобы после обращения граждан автоматическая система принимала решение о регистрации физического лица-предпринимателя, вносила изменения или закрытие. В конечном итоге все государственные услуги должны становиться автоматическими и исключать человеческое вмешательство.

Кроме того, на портале «Дія» также доступны услуги для ООО. Услуга по открытию ООО занимает около 30 минут. Теперь имеем уже 1700 открытых ООО.

Видео — по ссылке.

Услуги разработаны Министерством цифровой трансформации, Министерством юстиции, Министерством финансов, Государственной налоговой службой при поддержке Программы EGAP, которая внедряется Фондом Восточная Европа и финансируется Правительством Швейцарии.