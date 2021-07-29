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Главная страница » Blog » Бизнес » Город готов оказать финансовую поддержку будущим предпринимателям

Город готов оказать финансовую поддержку будущим предпринимателям

2020 07 02 bank - Город готов оказать финансовую поддержку будущим предпринимателям
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28 июля исполком городского совета принял решение о предоставлении на конкурсной основе одноразовой материальной помощи для открытия собственного дела участникам АТО/ООС, членам семей погибших (умерших) и внутренне перемещенным лицам.

Директор департамента труда и социальной защиты населения горсовета Сергей Василенко напомнил, что конкурсный отбор проходил в июне-июле текущего года.

Участники представили свои проекты, а комиссия из представленных предложений определила 10 лучших по рейтинговым показателям. Победители получат финансовую помощь из городского бюджета в размере 50 тысяч гривен на открытие собственного дела.

по информации пресс-службы городского совета

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Алина Сидорова

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