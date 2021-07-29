28 июля исполком городского совета принял решение о предоставлении на конкурсной основе одноразовой материальной помощи для открытия собственного дела участникам АТО/ООС, членам семей погибших (умерших) и внутренне перемещенным лицам.

Директор департамента труда и социальной защиты населения горсовета Сергей Василенко напомнил, что конкурсный отбор проходил в июне-июле текущего года.

Участники представили свои проекты, а комиссия из представленных предложений определила 10 лучших по рейтинговым показателям. Победители получат финансовую помощь из городского бюджета в размере 50 тысяч гривен на открытие собственного дела.

по информации пресс-службы городского совета