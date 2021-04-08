Сегодня, 8 апреля, состоялась встреча мэра Александра Сенкевича с руководителями городских рынков. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Во время встречи предприниматели отметили, что из-за локдауна их бизнес переживает не лучшие времена. В большей степени это касается тех бизнесменов, которые занимаются продажей непродовольственных товаров, поскольку именно их деятельность попала под временный запрет. Поэтому они обратились к городским властям с просьбой отменить или снизить ставку налога на землю, который платят рынки.

Мэр сообщил, что в Николаеве дополнительные ограничения — вынужденный шаг. Они были введены из-за ухудшения эпидемической ситуации и во исполнение решений государственной и областной комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Сейчас город — в «красной» зоне, а больницы, где лечат больных коронавирусом, с трудом выдерживают нагрузки. Ситуация сложная. Чтобы ее исправить, и были введены дополнительные ограничения.

Как сообщила директор департамента финансов Вера Святелик, законодательство не предоставляет органам местного самоуправления возможности влиять на размер налога на землю. Однако ответ на вопрос о помощи предпринимателям было предложен.

Мэр Александр Сенкевич подчеркнул: николаевские предприниматели, которые пострадали от введения усиленного карантина, смогут получить помощь от города. Ее будут предоставлять в рамках целевой программы в качестве возмещения уплаченных налогов.

Льготы по налогам мы предоставлять не можем. Однако у нас есть возможность оказывать целевую финансовую помощь. Идея заключается в следующем. Предприниматели должны предоставить нам информацию о площади непродовольственной группы товаров на рынке и объема налога на землю. Исходя из этого, они смогут рассчитывать на определенную помощь, — сказал Александр Сенкевич.

Например, на рынке «А» 40% площади отведено под продовольственные товары, 60% — под непродовольственные товары. А налог на землю составляет 1000 гривен. В этом случае бизнес может рассчитывать от города на компенсацию в размере 600 гривен, что составляет 60% от объема налога на землю.

Сейчас такая программа разрабатывается специалистами мэрии. Согласно процедуре ее должны утвердить депутаты городского совета. Данный вопрос планируют вынести на ближайшую сессию городского совета.

Таким образом, работники рынков, пострадавших от карантина, смогут получить от города целевую помощь.