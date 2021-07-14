В среду, 14 июля, горисполком согласовал выделение 5 млн. гривен на реконструкцию сквера «Юных героев».

Деньги планируют найти за счет перераспределения средств, выделенных департаменту ЖКХ для благоустройства других объектов. Данное решение должна согласовать «бюджетная» комиссия.

Во время заседания исполкома мэр Александр Сенкевич сказал, что в ближайшее время в городской бюджет планируется внести изменения в связи с поступлением налога на топливо. После этого ЖКХ возобновит финансирование объектов, с которых будут сняты средства.