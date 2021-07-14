Сегодня Среда, 14 июля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

eco bandity 600x400 - В Николаеве политики и активисты не трогают некоторые предприятия которые нарушают экологическое законодательство

В Николаеве политики и активисты не трогают некоторые предприятия которые нарушают экологическое законодательство

image.php 600x400 - Вакцина Comirnaty/Pfizer уже доступна в центрах массовой вакцинации

Вакцина Comirnaty/Pfizer уже доступна в центрах массовой вакцинации

wzatka4 600x400 - В Николаеве задержали военкома и двух предпринимателей, помогавших за деньги

В Николаеве задержали военкома и двух предпринимателей, помогавших за деньги «косить» от службы

vodnij transportfoto miska rada 600x400 - Исполком установил тариф на проезд катером в Малую Корениху

Исполком установил тариф на проезд катером в Малую Корениху

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

К нам едет ревизор!

Главная страница » Blog » Власть » Город собирается выделить 5 млн гривен на сквер «Юных героев», где установят самый высокий флаг

Город собирается выделить 5 млн гривен на сквер «Юных героев», где установят самый высокий флаг

vlcsnap 2021 07 14 12h33m49s938 - Город собирается выделить 5 млн гривен на сквер «Юных героев», где установят самый высокий флаг
0

В среду, 14 июля, горисполком согласовал выделение 5 млн. гривен на реконструкцию сквера «Юных героев».

Деньги планируют найти за счет перераспределения средств, выделенных департаменту ЖКХ для благоустройства других объектов. Данное решение должна согласовать «бюджетная» комиссия.

Во время заседания исполкома мэр Александр Сенкевич сказал, что в ближайшее время в городской бюджет планируется внести изменения в связи с поступлением налога на топливо. После этого ЖКХ возобновит финансирование объектов, с которых будут сняты средства.

Spread the love
  • 126
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Николаевские спасатели провели эксперимент в Коблево
Next post Исполком установил тариф на проезд катером в Малую Корениху

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

condo 2618421 1280 600x400 - Фонд госимущества запустил бесплатный сервис автоматической оценки объектов недвижимости

Фонд госимущества запустил бесплатный сервис автоматической оценки объектов недвижимости

dija vdoma 600x400 - Приложение Дома больше не нужно загружать по возвращению из-за границы

Приложение Дома больше не нужно загружать по возвращению из-за границы

200784655 849415145672746 5991017444425604429 n 427x400 - Юного николаевца пригласили в Чикаго представить собственные идеи в области ядерной энергетики

Юного николаевца пригласили в Чикаго представить собственные идеи в области ядерной энергетики