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Главная страница » Blog » Власть » Городская власть подписала Меморандум о сотрудничестве с НУК

Городская власть подписала Меморандум о сотрудничестве с НУК

memorandum - Городская власть подписала Меморандум о сотрудничестве с НУК
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22 марта исполком Николаевского городского совета в лице заместителя городского головы Дмитрия Лазарева подписал Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам внедрения новейших энергоэффективных решений и возобновляемых источников энергии в городе Николаеве с Национальным университетом кораблестроения им. Адмирала Макарова в лице завкафедрой техногенной и гражданской безопасности Людмилы Маркиной. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Как отметил Дмитрий Лазарев, подписание Меморандума позволит консолидировать усилия власти и ученых в сфере энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Людмила Маркина подчеркнула, что в вузе есть много студентов, которые хотят в дальнейшем работать в сфере энергосбережения и получить практические знания. Кроме того, у унивеситета есть запрос на профессиональную переподготовку участников АТО.

Дмитрий Лазарев рассказал, что недавно департамент энергетики и КУ «Центр энергоэффективности Николаева» присоединились к аналогичному сотрудничеству с учебно-научным институтом последипломного образования Черноморского национального университета им. П. Могилы.

Мы будем рады сотрудничеству с Университетом, ведь у нас нехватает специалистов в области энергоэффективности. Недавно в ЧНУ имени Петра Могилы состоялся торжественный выпуск военнослужащих запаса, участников АТО и членов их семей по направлению «Энергетический менеджмент и энергоаудит». Это еще раз подчеркивает, что мы нуждаемся в таких специалистах и будем способствовать их становлению, — отметил вицемер.
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Алина Сидорова

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