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Городской ЦПАУ приостановит работу по некоторым направлениям

Городской ЦПАУ приостановит работу по некоторым направлениям
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Городской ЦПАУ приостанавливает работу по некоторым направлениям на 12 дней. Это связано с проведением технических работ в ЕГР, в частности запуском нового программного обеспечения Министерства юстиции Украины. Технические трансформации должны упростить принятие документов для администраторов ЦНАП и облегчить процессы регистрации.

Почему в городском ЦПАУ всегда не хватает талонов?

Николаевский городской ЦПАУ приостановит работу с 5 августа 00:00 до 16 августа 23:59. В этот период граждане не смогут открыть, закрыть или внести изменения в ФОП / ООО. Документы, представленные до 00:00 5 августа, должны быть проработаны не позднее конца рабочего дня 7 августа.

Николаевский ЦПАУ возвращает «живую очередь»

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Алина Сидорова

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