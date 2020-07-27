Городской ЦПАУ приостанавливает работу по некоторым направлениям на 12 дней. Это связано с проведением технических работ в ЕГР, в частности запуском нового программного обеспечения Министерства юстиции Украины. Технические трансформации должны упростить принятие документов для администраторов ЦНАП и облегчить процессы регистрации.

Почему в городском ЦПАУ всегда не хватает талонов?

Николаевский городской ЦПАУ приостановит работу с 5 августа 00:00 до 16 августа 23:59. В этот период граждане не смогут открыть, закрыть или внести изменения в ФОП / ООО. Документы, представленные до 00:00 5 августа, должны быть проработаны не позднее конца рабочего дня 7 августа.

Николаевский ЦПАУ возвращает «живую очередь»